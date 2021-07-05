Türkiye dahil pek çok ülke Afganistan'daki konsolosluk faaliyetlerini askıya aldı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:39

Rusya Federasyonu Afganistan Özel Temislcisi Zamir Kabulov’un da aralarında bulunduğu birçok ülkeden yetkililer, Afganistan'ın kuzeyinde giderek ağırlaşan durum üzerine açıklamalarda bulundu.

BİRER BİRER KAPANDILAR

Rusya adına konuşan ve Moskova’nın, Tacik-Afgan sınırının güvenliğini sağlamak için yardım sağlayacağını hatırlatan Kabulov, "Evet, birçok konsolosluk durum netleşene kadar çalışmalarını geçici olarak durdurdu" açıklamasında bulundu.

Hindistan merkezli haber portalı Indiana Blooms’da yer alan haberde İran, Türkiye ve Pakistan da konsolosluklarını kapatan ülkeler arasında gösterildi. Haberde ayrıca tüm diplomatların Kabil'e gönderildiği öne sürüldü.

ABD TEDİRGİN: ACİL DURUM TAHLİYE PLANI OLUŞTURULDU

Wall Street Journal, 2 Temmuz tarihli haberinde ABD hükümeti ve Pentagon’un, Kabil'de bulunan ABD büyükelçilik çalışanları ve bölgede yaşayan Amerikalılar için bir "acil durum tahliye planı" geliştirdiklerini duyurmuştu. Bu paniğin ve acelenin nedeni olarak da, terör örgütü Taliban'ın saldırganlığının tezahür etmesi gösterilmişti.

3 Temmuz'da ise Afganistan'daki ABD'ye ait Bagram Hava Üssü'nün, Amerikan birliklerinin bölgeyi terk etmesinin hemen ardından teröristler tarafından yağmalandığı öğrenilmişti.

Taliban'a mensup teröristlerin, ABD ve NATO birliklerinin ülkeden çekilmeye başlamasının ardından 370 yerleşimden 50’sini ele geçirdiği tahmin ediliyor.