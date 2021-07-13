CHP'li Çeviköz: Taliban'ın tehdidi yanlış dış politikanın bir tezahürü

13 Temmuz 2021 Salı, 21:41

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Ünal Çeviköz, Taliban’ın, “Türkiye'nin Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenliğini üstlenmesi” üzerine yaptığı açıklaması için “Türkiye’nin Afganistan’da kalmasının meşruiyetini sağlayan gerekçeler de ortadan kalkmıştır. Bu durumun Taliban tarafından ülkemize hatırlatılması maalesef iktidarın izlemiş olduğu yanlış dış politikanın yeni bir tezahürüdür” değerlendirmesini yaptı.



CHP'li Çeviköz, Taliban’ın Türkiye hakkında yapmış olduğu açıklamayı, yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Afganistan’a asker göndermenin tehlikelerine dikkat çeken Çeviköz’ün açıklaması şöyle:

“AÇIKLAMA ENDİŞEYLE KARŞILANMIŞTIR”

“Afganistan’da yaşanan güncel gelişmeler tarafımızca yakından takip edilmektedir. Bu bağlamda, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklama endişeyle karşılanmıştır.

Taliban sözcüsü, Türkiye'nin de kabul ettiği Doha Anlaşması uyarınca tüm yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğine vurgu yaparak Türkiye'nin, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenliğini üstlenme yönünde attığı adımları ‘menfur’ olarak nitelendirmiş ve ‘Karar ihtiyatsız bir karar, egemenliğimizin, toprak bütünlüğümüzün ihlali ve ulusal çıkarlarımıza aykırı’ ifadelerinde bulunmuştur."

“İKTİDARIN İZLEMİŞ OLDUĞU YANLIŞ DIŞ POLİTİKANIN YENİ BİR TEZAHÜRÜDÜR”

"Öncelikle Taliban tarafından ülkemize yönelik yapılan bu uyarıyı şiddetle reddettiğimizin altını çiziyoruz. Bununla birlikte, uluslararası hukuk gereğince Türkiye’nin Afganistan’da kalmasının meşruiyetini sağlayan gerekçeler de ortadan kalkmıştır. Bu durumun Taliban tarafından ülkemize hatırlatılması maalesef iktidarın izlemiş olduğu yanlış dış politikanın yeni bir tezahürüdür."

“MEHMETÇİKLERİMİZİ ATEŞE ATACAK BU KARARDAN GERİ ADIM ATMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

"Taliban Afganistan’ın gerçeğidir ve bugün Afganistan topraklarının yüzde 80’inden fazlasını kontrol etmektedir. Bu durum iktidarın Mehmetçiklerimizi Afganistan’a gönderme ısrarının tehlikelerinin boyutlarını göstermek bakımından önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, birçok ülkenin askerini çektiği, hatta Afganistan’ın milli ordusunun dahi pek çok noktada çatışmaya girmekten kaçındığı bir ülkeye Mehmetçiklerimizi göndermeyi yanlış bulduğumuzu bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyor, iktidarı Mehmetçiklerimizi ateşe atacak bu karardan geri adım atmaya çağırıyoruz.”