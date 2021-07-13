BM'den, Afganistan uyarısı

13 Temmuz 2021 Salı, 14:39

ABD ve diğer yabancı askeri birlikler Afganistan'dan çıkarken radikal İslamcı grup Taliban ülkedeki toprak kazanımlarını arttırmaya devam ediyor.

"Afganistan yeni bir insani krizin eşiğinde. Bu önlenebilir. Bu önlenmelidir" diyen UNHCR sözcüsü Babar Baloch, "Afganistan'daki mevcut şiddeti durdurma ve barış anlaşması yapma konusunda başarısız olunması ülke içinde daha fazla kişinin evini terk etmesine ve komşu ülkelere ve ötesine gitmesine yol açabilir" dedi.

TOPLAMDA 3.5 MİLYONU GEÇTİ



UNHCR'ın tahminlerine göre Ocak'tan beri 270 bin Afgan ülke içinde yerini değiştirdi. Evlerini terk etmek zorunda kalan Afgan sayısı toplamda 3.5 milyonu geçti.

Baloch'a göre, Afgan vatandaşların evlerini terk etme gerekçeleri arasında güvenlik sorunu, devlet dışı silahlı grupların haraç kesmesi, yol kenarına yerleştirilen el yapımı bombalar, gelir kaybı ve sosyal hizmetlere erişim sorunları bulunuyor.

SİVİL KAYBI YÜZDE 29 ARTTI



BM'nin Afganistan özel temsilciliğine göre, Afganistan'da yılın ilk çeyreğindeki sivil kaybı geçen yılan göre yüzde 29 arttı.

ABD ÇEKİLMİŞTİ

ABD'nin Afganistan'daki birliklerini komuta eden General Austin Miller, ABD tarihinin en uzun süren savaşını sembolik olarak sonlandıracak askeri bir törenle dün görevini bırakmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın geleceğinin netlikten uzak olduğunu belirterek Afgan halkının kendi kaderlerini tayin etmelerinin gerektiğini ifade etmişti.

TÜRKİYE TEKLİFTE BULUNDU

Türkiye, ABD'nin askeri birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Kabil havalimanının işletmesi ve güvenliğinden sorumlu olmak için teklifte bulunmuştu.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO kuvvetleri Afganistan'dan çekildikten sonra Türkiye'nin Kâbil Havalimanı'nı koruması ve işletmesi konusunda ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmelerde mutabık kaldıkları konuların olduğunu ifade etti.