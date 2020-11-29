CHP'li Deniz Demir koronavirüse yakalandı

29 Kasım 2020 Pazar, 14:52

CHP Parti Meclisi üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Cuma günü yaptırdığım Covid- 19 testimin negatif çıkmasına rağmen artan şikayetlerim nedeniyle (ateş, eklem ağrısı) bugün yaptırmış olduğum tomografi testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Tedavime başlanmıştır, bir süre telefonlara bakamayacağım. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere."