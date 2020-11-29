CHP'li Deniz Demir koronavirüse yakalandı
CHP Parti Meclisi üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir koronavirüse yakalandığını duyurdu.
CHP Parti Meclisi üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Cuma günü yaptırdığım Covid- 19 testimin negatif çıkmasına rağmen artan şikayetlerim nedeniyle (ateş, eklem ağrısı) bugün yaptırmış olduğum tomografi testi sonucu pozitif çıkmıştır.
Tedavime başlanmıştır, bir süre telefonlara bakamayacağım. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere."
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