CHP'li Deniz Yavuzyılmaz 'gizlenen gerçek' diyerek açıkladı: Şans oyunlarına yüzde 20 vergi!
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Demirören Holding'in ortağı olduğu Sisal Şans'a dair 'gizlenen bir gerçeği' ortaya çıkardı.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Kamuoyundan gizlenen gerçeği ortaya çıkardık" diyerek Demirören Holding'in ortağı olduğu Sisal Şans'a dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Yavuzyılmaz, Milli Piyango'nun oynattığı şans oyunlarının Sisal Şans'a devredildiği günden bu yana ikramiyelere yüzde 20 vergi getirildiğini açıkladı.
"Şans oyunları, Sisal Şans'a devredilmeden önce vatandaşa bir ikramiye çıktığında, vatandaş gidiyordu ne çıktıysa alıyordu. 100 bin lira mı çıktı, veriyordu biletini 100 bin lirayı alıyordu" diyen Yavuzyılmaz, bu durumun oyunların Demirören'in ortağı olduğu Sisal Şans'a devredilmesiyle birlikte değiştiğini söyledi.
Yavuzyılmaz, "Şans oyunları Sisal Şans'a devredildikten sonra yüzde 20 veraset ve intikal vergisi geldi. Artık 7 bin 60 liranın üzerinde çıkan tüm ikramiyelerde, yüzde 20 intikal ve veraset vergisi ödenecek" dedi.
Hiçbir şans oyununun üzerinde yüzde 20'lik kesinti ibaresinin yer almadığını dile getiren Yavuzyılmaz, bu durumun yurttaşı kandırmak olduğunu söyledi.
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