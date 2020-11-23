CHP’li Dr. Beyzade Özkahraman’ın eşi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
CHP'li Beyzade Özkahraman’ın eşi Sündüs Özkahraman yaşamını yitirdi.
CHP İstanbul'da Bahçelievler eski ilçe başkanı Dr. Dt. Hüseyin Özkahraman Abisi Op. Dr. Beyzade Özkahraman’ın eşi Sündüs Özkahraman Uzun Süredir Covid-19 tedavisi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yaşamını yitirdi.
İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Saymanı Gülsüm Polat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Divriği Kültür Derneği önceki başkanlarından, Hemşerimiz Dr. Beyzade Özkahraman’ın sevgili eşi Sündüs Özkahraman Covid-19 tedavisi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'de 5 isim istifa etti
- İmamoğlu'ndan çarpıcı 'ölü sayısı' açıklaması
- Koca, hastanesinden vazgeçmiyor!
- Nedir bu yargıdaki ‘İstanbul Grubu?’
- Arınç'tan Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'istifa' yanıtı
- Şikayet yağdı! Bakan Elvan: İnceleyeceğiz
- Albayrak'ın istifası aile içi mesele
- RTE Bahçeli’yi harcar, Bahçeli de RTE’yi; zamanı var...
- Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
- Özdağ’dan ‘PKK ile görüştü’ iddialarına yanıt
Video Haberler
- Ermenekli maden işçileri yeniden yürüme kararı aldı
- Polis TBMM'ye girip muhalefete müdahale etti!
- Koronavirüs tedbirleri AVM’de yurttaşa engel olamadı
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'de 5 isim istifa etti
- İmamoğlu'ndan çarpıcı 'ölü sayısı' açıklaması
- Koca, hastanesinden vazgeçmiyor!
- Nedir bu yargıdaki ‘İstanbul Grubu?’
- Arınç'tan Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'istifa' yanıtı
- Şikayet yağdı! Bakan Elvan: İnceleyeceğiz
- Albayrak'ın istifası aile içi mesele
- RTE Bahçeli’yi harcar, Bahçeli de RTE’yi; zamanı var...
- Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
- Özdağ’dan ‘PKK ile görüştü’ iddialarına yanıt