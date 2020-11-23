CHP’li Dr. Beyzade Özkahraman’ın eşi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

23 Kasım 2020 Pazartesi, 23:02

CHP İstanbul'da Bahçelievler eski ilçe başkanı Dr. Dt. Hüseyin Özkahraman Abisi Op. Dr. Beyzade Özkahraman’ın eşi Sündüs Özkahraman Uzun Süredir Covid-19 tedavisi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yaşamını yitirdi.

İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Saymanı Gülsüm Polat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Divriği Kültür Derneği önceki başkanlarından, Hemşerimiz Dr. Beyzade Özkahraman’ın sevgili eşi Sündüs Özkahraman Covid-19 tedavisi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.