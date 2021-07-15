CHP'li Dr. Müzeyyen Şevkin: Basının can damarı kesiliyor!

15 Temmuz 2021 Perşembe, 12:49

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, iktidarın gazetelere uyguladığı baskı ve sindirme politikalarına sert tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Cumhurbaşkanlığı kararıyla uygulanan sözde tasarruf tedbirleri arasında gazetelerin aboneliklerinin de yer almasının yersizliğine dikkat çeken Dr. Şevkin, “Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Genel Sekreterliği’nin her ne hikmetse tasarruf tedbirlerinden muaf tutulduğu kararla kamu kurum ve kuruluşlarına hiçbir şekilde gazete alımı yapılmayacak olması kabul edilemez” dedi.

“BASIN İLAN KURUMU KEYFİ DAVRANIYOR”

Demokrasinin içselleştirilmesi için basının özgür ve eşit olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Şevkin, “Ne yazık ki iktidarın hasmane ve kindar tutumu tüm kamu kurumlarına sirayet etmiş durumdadır. Öyle ki baskı, sansür ve sindirme politikalarına rağmen halkın haber alma hakkı için varını yoğunu ortaya koyan Sözcü, Korkusuz, Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel gazeteleri Basın İlan Kurumunun keyfî ilan kesme cezalarıyla karşı karşıya kalıyor” dedi.

“ADALET, ÖZGÜRLÜK SİZE DE LAZIM OLACAK”

Bu da yetmezmiş gibi Cumhurbaşkanı ve Meclis Genel Sekreterliği’nin her ne hikmetse tasarruf tedbirlerinden muaf tutulduğu kararla kamu kurum ve kuruluşlarına hiçbir şekilde gazete alımı yapılamayacağına dikkat çeken Dr. Şevkin, şunları söyledi:

“İtibardan tasarruf etmeyenler, 120 binden fazla makam aracı kullanıp park hâlinde bile yazın soğuk, kışın sıcak klimayı çalıştırıyor. Pandemi döneminde dahi destek olmadıkları binlerce emekçiyi yek ekmeğe muhtaç ettikleri yetmezmiş gibi şimdi de özellikle yerel basının can damarı niteliğindeki aboneliklere göz dikiyor. Unutmayın; adalet, eşitlik, özgürlük bir gün size de lazım olacak”