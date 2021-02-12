CHP’li Emir: Çin’den gelen aşıya usulsüz onay verildi
CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) Çin’den getirilen aşıya ‘usulsüz’ şekilde onay verdiğini iddia etti. Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın TİTCK Başkan Yardımcısı Eray Kaplan’ın aşıya onay vermediği için mi görevden alınarak Özel Kalem’in emrine verildiğini açıklamasını istedi.
Türkiye, Çin aşısı CoronaVac'ta Faz-3 çalışmaları devam ederken aşının kullanımına onay vermek isteyince, Sağlık Bakanlığı 18 Aralık 2020 tarihinde Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğini değiştirdi. Değişiklik sonucunda, kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar “Acil Kullanım Onayı” verilmesinin önü açıldı.
Düzenlemenin ardından TİTCK, aşının Faz-3 çalışmaları tamamlanmadan Türkiye'ye ilk partide gelen 3 milyon aşı için 13 Ocak'ta Acil Kullanım Onayı verdi. Onayın ardından aşılar Türkiye genelinde sağlık çalışanlarına vurulmaya başlandı. Aşının üretici ülkesi olan Çin dahi kullanım onayını Türkiye'den 24 gün sonra, ancak 6 Şubat'ta verdi.
CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir ise TİTCK'nın onay sürecinde bazı ‘usulsüzlükler yapıldığı’ ve TİTCK Bilimsel Danışma Kurulu ile bazı yetkililerin onay aşamalarına dahil edilmediğini iddia ederek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Acil Kullanım Onayı'na imza vermek istemeyen bazı yetkililerin görevlerinden alındığı bu kişilerden birinin de TİTCK Başkan Yardımcısı Eray Kaplan'ın olduğu ve Özel Kalem emrine verildiği gelen bilgiler arasındadır. TİTCK Başkan Yardımcısı Eray Kaplan, hangi gerekçeyle görevden alınmıştır? Acil Kullanım Onayı ruhsatına imza vermediği için görevden alındığı iddiası doğru mudur?” diye sordu.
Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi de veren Emir, şu soruların da yanıtlanmasını istedi:
“Çin aşısına Acil Kullanım Onayı verilmesi sürecinde TİTCK Bilimsel Danışma Kurulu, aktif görev almış mıdır? Kurul üyeleri, tüm aşamalardan haberdar mıdır? Bu süreçte Sağlık Bakanı’nın talimatlarını yerine getirmediği için kaç bürokrat görevden alınmıştır?”
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