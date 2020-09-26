26 Eylül 2020 Cumartesi, 21:02

Emre İstanbul il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Demokrasi Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Raporla ilgili bilgi veren Emre şunları söyledi:

"Biz demokrasiyi bir değer olarak savunuyoruz. İnsan onuru sadece demokratik bir sistemde mümkün olur. Hatırlayacaksınız Atatürk’ün çok güzel bir lafı var 'Cumhuriyet Fazilettir' diye. Cumhuriyet rejiminde kimsenin ayrıcalığı olmadığı için Cumhuriyet rejimi fazilet bir rejimdir. Özetle biz temel insan hakların korunduğu, korunabildiği, demokratik işleyişin, hukukun üstünlüğünün orta yerde bulunduğu bir rejim isterken bunu kendimiz için, ülkemiz için bir değer olarak savunuyoruz. Ancak insan onurunun insanca bir yaşamda bulunduğunu bildiğimiz için savunuyoruz. Türkiye’yi bu krizden çıkarmak ve bu çıkışında temel yolu Türkiye’de demokratik işleyişi oluşturmak. Bütün dünyada demokrasi fikri gerilerken, bütün dünyada otoriter yönetimler ön plana çıkarken, Türkiye’de demokrasi fikri etrafında çok güçlü bir birliktelik oluştu.

Biz demokrasiyi herkes için istedik. Biz kendimiz için bir şey istiyor değiliz. CHP’liler için hak, hukuk, adalet istemiyoruz. Herkes için hak, hukuk adalet istiyoruz. Bu yüzden hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını savunuyoruz. Bu yüzden parlamenter sistemi, güçler ayrılığını, denetimi istiyoruz. Bu yüzden ifade özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü savunuyoruz. Bu yüzden toplumsal cinsiyet eşitliğini savunuyoruz. Bu yüzden sosyal adalet istiyoruz. Bu yüzden ehliyet ve liyakati savunuyoruz. Bu yüzden 'Hak, hukuk, adalet' diyoruz. İşte bu yüzden CHP olarak demokrasiyi istiyoruz. Hepimiz istiyoruz. Herkes için istiyoruz. Ve getireceğiz."