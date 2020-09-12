CHP'li Emir: Koronavirüs yasaklarının 4 saat sonra değiştirilmesinin nedeni AKP'nin programı

12 Eylül 2020 Cumartesi, 12:34





İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan karar gereği, İstanbul Boğazı’nda yat ve teknelerde nişan, kına ve düğün etkinlikler koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı düğün kısıtlamalarına yönelik genelge yayınlanmıştı. İlk yayınlanan genelde, yasakların bugün başlayacağı bildirilirken aradan geçen 4 saatte yeni bir genel yayınlandı. Bu genelgeyle yasakların hafta sonunu kapsamayacağı, kuralların pazartesiden itibaren geçerli olacağı bildirildi.



Karara göre yasaklar, '14 Eylül 2020 pazartesi günü saat 08.00'den itibaren geçerli olacak. Hafta sonu İstanbul'da açık havada ve deniz araçlarında düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ile açık hava konserleri, festivaller serbest olacak.

CHP'Lİ EMİR'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

4 saatte yapılan bu değişikliğin nedeni merak edilirken, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İstanbul Valiliği'nin kararının değiştirilmesinin ardından bugün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek AKP İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı olduğunu iddia etti.

VALİLİĞİN SON OLARAK ALDIĞI TEDBİRLER NEYDİ?

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından dün yapılan toplantı sonrasında alınan 89 sayılı karar ile 12.09. 2020 tarihinden itibaren geçerli olarak tedbirler şöyle açıklanmıştı:

1-Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara vb. işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak; deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikâh, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

2- Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere itibaren hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

Herhangi bir mağduriyete neden olunmaması için alınan kararlara uyulması önem taşımaktadır. Yapılacak denetimlerde alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem tesis edilecek, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili olarak adli işlem başlatılacaktır.