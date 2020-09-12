İstanbul Valiliği yasak kararını 4 saat sonra değiştirdi!

İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, 'açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinliklerin yasaklanması" kararını 4 saat sonra değiştirdi. Saat 18.00'de yapılan toplantıda, bu gece yarısından itibaren yasak kararı alınırken, 4 saat sonra, gece 22.00'de toplanan Kurul, yasağı pazartesi sabahına kadar erteledi. Kararla hafta sonunda, deniz araçlarında ve açık havada düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ile açık hava konserleri, festivaller gibi etkinlikler serbest bırakıldı.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında bugün saat 18.00'a olağanüstü toplandı. Toplantıda, koronavirüs önlemleri nedeniyle deniz araçlarında düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ile açık hava konserleri, festivaller gibi etkinliklerin 12 Eylül'den itibaren yasaklanması kararlaştırıldı. Karadda, açık alanlarda konser, gösteri, festival gibi etkinliklere de müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Yasağın başlamasına iki saat kala İl Hıfzıssıhha Meclisİ saat 22.00'de ikinci olağanüstü toplandı. Toplantıda, yasakların uygulanma tarihi değiştirildi. Karara göre yasaklar, '14 Eylül 2020 pazartesi günü saat 08.00'den itibaren geçerli olacak. Hafta sonu İstanbul'da açık havada ve deniz araçlarında düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ile açık hava konserleri, festivaller serbest olacak.