CHP’li Emir: ‘Mücadeleleri rakamlarla’
CHP’li Emir, koronavirüs tablosunda ‘Aile Hekimi İzleme Oranı’nın gizlendiğini söyledi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, koronavirüs tablosunda vaka sayılarının gizlendiğini kamuoyuna duyurmasının ardından şimdi de turkuvaz tabloda “Aile Hekimi İzleme Oranı”nın gizlendiğini söyledi.
CHP’li Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 30 Eylül’den itibaren günlük verileri yeni bir koronavirüs tablosuyla açıklamaya başladığına dikkat çekerek “Sağlık Bakanı, söz konusu tabloya ilave bilgiler eklediklerini ve bunu da özellikle daha çok sahada yoğun filyasyon yapılması, temaslı takibi ve sağlık kuruluşlarının hasta yükünü görmek için yaptıklarını söyledi.
Bakan, aile hekiminin izlemesini de önemsediklerini ifade etti ve 30 Eylül akşamı açıkladığı tabloda aile hekimi izleme oranına yer verdi” diye konuştu. Ancak bir gün sonra yayımlanan tabloda, aile hekimi izleme oranının yer almadığına işaret eden Emir, “Çünkü 30 Eylül akşamı duyurdukları tabloda bu oran yüzde 82 düzeyindeydi. Yüzde 100’e yakın olması gereken bu oran düşük kaldığı için bir gün içerisinde tablodan çıkarılmış oldu” değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koca’nın bu süreci önemsediklerini söylediğini ancak aile hekimlerinin, vakaları ve temaslı kişileri yeterince takip edemediğini ifade eden Emir, “Demek ki belirti göstermediği gerekçesiyle günlük koronavirüs tablosuna dahil edilmeyen binlerce vaka, sağlıklı bir şekilde takip edilemiyor. Buradan da pandemiyle mücadelenin bir ayağının daha eksik kaldığını görüyoruz” dedi.
Kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmeden turkuvaz renkli koronavirüs tablosundan keyfi bir şekilde veri çıkarılmasının söz konusu işin ne kadar baştan savma yapıldığını gösterdiğine de dikkat çeken Emir, “Sürecin en başından olduğu gibi şimdi de rakamlarla oynayan, masa başı rakamlar üretmeye devam eden Sağlık Bakanlığı, pandemiyle değil, rakamlarla mücadele ediyor” diye konuştu.
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