CHP’li Emir: ‘Test sayısında gerideyiz’

24 Eylül 2020 Perşembe, 06:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de pandemi sürecinin başladığı 11 Mart’tan bu yana 6 ay geçmesine karşın toplam test sayısının halen 10 milyonun altında kaldığına dikkat çekerek, “Türkiye, nüfusa oranla test sayısında Avrupa’da 33’üncü, dünyada ise 67’nci sırada kaldı. Günlük test ortalaması 48 bin, test yapılabilen merkez sayısı ise 270. Vaka sayısının az gözükmesi için bilinçli şekilde test sayısı sınırlı tutuluyor” dedi.

Emir, Türkiye’de günlük koronavirüs testi sayısının son bir aydır 100 bin civarında seyrettiğini, ancak bu sayının da yetersiz kaldığını kaydetti. Vatandaşların belirti göstermesine karşın devlet hastanelerinde test yaptırmakta zorlandığını kaydeden Emir, “Kamu hastanelerine test için giden vatandaşlar, çoğu zaman test kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle geri çevriliyor. Özel hastanelerde ise test ücretini karşılayabilen her vatandaş, kritere bakılmaksızın test yaptırabiliyor” diye konuştu.