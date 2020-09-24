CHP’li Emir: ‘Test sayısında gerideyiz’
CHP’li Emir, ‘Covid-19 testleri vaka sayısını az göstermek için sınırlı tutuluyor’ dedi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de pandemi sürecinin başladığı 11 Mart’tan bu yana 6 ay geçmesine karşın toplam test sayısının halen 10 milyonun altında kaldığına dikkat çekerek, “Türkiye, nüfusa oranla test sayısında Avrupa’da 33’üncü, dünyada ise 67’nci sırada kaldı. Günlük test ortalaması 48 bin, test yapılabilen merkez sayısı ise 270. Vaka sayısının az gözükmesi için bilinçli şekilde test sayısı sınırlı tutuluyor” dedi.
Emir, Türkiye’de günlük koronavirüs testi sayısının son bir aydır 100 bin civarında seyrettiğini, ancak bu sayının da yetersiz kaldığını kaydetti. Vatandaşların belirti göstermesine karşın devlet hastanelerinde test yaptırmakta zorlandığını kaydeden Emir, “Kamu hastanelerine test için giden vatandaşlar, çoğu zaman test kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle geri çevriliyor. Özel hastanelerde ise test ücretini karşılayabilen her vatandaş, kritere bakılmaksızın test yaptırabiliyor” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- AYM Başkanı Arslan'dan Soylu'ya isimsiz yanıt
- Altı Akdeniz ülkesi Türkiye’ye karşı birleşti
- 800 milyon dolar rüşveti hangi siyasiler aldı?
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- Paçavra
Video Haberler
- Sağlıkçılara saldırıya ilişkin yeni görüntüler
- Traktör sürücüsünün en talihsiz anı kamerada
- Maskesiz yurttaş polisi tehdit etti, ortalık karıştı
- Dev robotu böyle yürüttüler! 18 metre uzunluğunda
- Maske takmayan kardeşler yumrukla 2 polisi yaraladı!
- İmam ve müezzinde koronavirüs çıktı!
- Çocukları için kurşunların önüne atlayan baba kamerada
- Koronavirüsten ölenlerin anısına 20 bin Amerikan bayrağı
- CHP'li Sarıbal: Munzur'u rahat bırakın!
- Üsküdar Sahili'ndeki 2 büfe yıkıldı
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- AYM Başkanı Arslan'dan Soylu'ya isimsiz yanıt
- Altı Akdeniz ülkesi Türkiye’ye karşı birleşti
- 800 milyon dolar rüşveti hangi siyasiler aldı?
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- Paçavra