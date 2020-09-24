CHP'li Emir: 'Tıbbi cihazdan sonra ilaç borcunda da pazarlık başladı'

24 Eylül 2020 Perşembe, 14:54

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın ABD'li ilaç firmalarının Türkiye'ye ilaç satışını durdurabileceği açıklamasını hatırlatan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Büyükelçinin uyarısıyla Ankara'da firmalarla pazarlığa başlandı" diyerek şunları söyledi:

"Üniversite ve kamu hastanelerinin tıbbi cihaz ve ilaçta piyasaya olan borcu Büyükelçi Satterfield'ın dediği gibi 2.3 milyar dolara ulaştı, yani bugünkü kurla 18 milyar TL'ye yaklaştı. Borcun yüzde 60'ı ilaç depolarına, yüzde 40'ı da tıbbi cihaz ve medikal firmalarına yönelik. ABD'li Büyükelçi'nin uyarısının ardından da Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri şu anda Ankara'da ilaç firmalarının temsilcileriyle pazarlığa oturmuş durumda.

YÜZDE 20 FERAGAT İSTİYORLAR

Neden pazarlık yapıyorlar çünkü borçların ödenmesi için yüzde 20 feragat istiyorlar. Tıbbi cihaz ve medikal firmalarından da yüzde 60'a varan oranlarda feragat istemişlerdi. Hazine ve Maliye Bakanı 'dolarla mı maaş alıyorsunuz' diye halkı avuttuğunu zannediyor ama kamunun sektöre olan borçları biriktikçe birikiyor. Üstelik, bu durum Türkiye'nin yurt dışında da yatırım itibarını her geçen gün daha da zedeliyor.

PANDEMİYLE NASIL MÜCADELE EDECEKSİNİZ

Tüm dünya şu anda ABD Büyükelçisi'nin Türkiye'ye yönelik uyarısını konuşuyor. Hastaneler yakında eldiven ve gazlı bez dahi alamayacak hale gelecek diye uyarmıştık, şimdi de Türkiye ilaç alamaz hale gelecek diye uyarıyoruz. Bu durum, önemli bir halk sağlığı olarak karşımızda duruyor. Pandemi sürecinde tıbbi malzeme ve ilaç alamayan hastaneler nasıl hizmet verecek? Pandemiyle nasıl mücadele edeceksiniz?

BÜYÜKELÇİYE CEVAP VERİLEMİYOR

ABD Büyükelçisi'ne halen ne Maliye Bakanı ne de Sağlık Bakanı cevap verebildi. Çünkü, kasayı boşalttılar, tulumbada su kalmadı. Ülkenin itibarını yerle bir ediyorlar. Ekonomiyi uçuruyoruz derken, Türkiye'yi uçuruma sürüklüyorlar."