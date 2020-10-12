CHP'li Emir: Türkiye en pahalı içki sıralamasında ilk 3’e girdi

12 Ekim 2020 Pazartesi, 17:11

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İzmir, Kırıkkale ve Mersin’de peş peşe yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu.

Merdiven altı sahte içki üretiminin araştırılması ve bu konuda önlemler alınmasına ilişkin bir yıl önce CHP grubu olarak araştırma önergesi sunduklarını anımsatan Emir, “Biz bu araştırma önergesini sunduğumuzda Türkiye, 37 Avrupa ülkesi arasında en pahalı içki satılan beşinci ülke konumundaydı. Aradan geçen bir yılda Türkiye, bu sıralamada ilk 3’e girdi. Aynı zamanda yüksek vergiler nedeniyle içki fiyatları, AB ülkeleri ortalamasının iki katına kadar çıktı” dedi.

"TÜKETİMİ AZALTMIYOR, SAHTESİNE YÖNELTİYOR"

Türkiye’de alkollü içecek ve tütün ürününe yapılan vergi artışlarının tüketimi azaltmadığını, tam tersine kaçak ürüne yönelttiğini kaydeden Emir, “Yurttaşlar, artan fiyatlara karşı pek çok alkollü ürünü evde ya da merdiven altı diye tabir edilen mekanlarda üretme yoluna gidiyor. Bu durum giderek bir halk sağlığı sorununa dönüşürken iktidarın peş peşe yaşanan bu ölümlere artık kulağını, gözünü tıkamamasını umuyoruz” dedi.

"YÜKSEK VERGİDEN VAZGEÇECEK MİSİNİZ?"

Önergede Albayrak’a yöneltilen sorular şöyle:

“-Bugüne kadar, alkollü içkilere getirilen yüksek vergilerin merdiven altı üretimi ne yönde artırdığına dair bir araştırmanız bulunmakta mıdır?

-Alkollü içkilere getirilen vergi oranları hangi kriterlere göre belirlenmektedir?

-Alkollü içkilerde vergilerin toplam tutarı 2019 yılı için ne kadar gerçekleşmiştir?

-Türkiye genelinde sahte içkiye yönelim her yıl daha da artarken, yüksek vergi politikasından vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?”