CHP’li Emre: “Altun’un avukatı, polisin 80 yaşındaki teyzenin evine gittiğini doğruladı”

10 Aralık 2020 Perşembe, 13:08

Fahrettin Altun'un şikayet ettiği 80 yaşındaki kadın hakkındaki haberimizin ardından avukat Sezgin Tunç açıklama yaptı. "Dosya şüphelisinin ifadesi CHP Milletvekili Zeynel Emre'nin iddia ettiği şekilde adliyeye zorla getirme yoluyla alınmamıştır" diyen Tunç'a yanıt CHP'li vekilden geldi.

Fahrettin Altun'un avukatının iddialarını yalanlayan CHP'li Emre, "Yanlışını kabul etmek, olmadı sessiz kalmak da erdemdir" diyerek "Fahrettin Bey, avukatı aracılığıyla bir açıklama yapmış; 'şikayet ettim', 'hakkında dava açıldı', 'ifadesi karakolda avukatı da yanındayken alındı' demiş. Hatta polisin, 80 yaşındaki teyzenin evine gittiğini de doğrulamış. Hani nerede söylediklerimizde yalan? Elimizde ilgili tüm evraklar mevcut. Adalet Bakanlığı'na da yargıda yaşanan hukuksuzlukların bir örneği daha diyerek ilettik” açıklamasında bulundu.

“80 YAŞINDAKİ KADININ HAPİS CEZASI ALMASINI İSTİYOR MUSUNUZ?”

CHP'li Emre'nin CİMER Başkanı Fahrettin Altun ve avukatı Sezgin Tunç'un iddialarını şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi kamuoyunun şahitliğinde soralım: Instagram hesabından bir paylaşımı görüp, “yeter sömürdüğünüz" yazan ve hiçbir şekilde hakaret ve küfür etmeyen 80 yaşında bir kadının, şikayet dilekçesinde yazdığınız gibi hapis cezası almasını istiyor musunuz?"

"Bu 2 kelimeyi sarf edip hakkında ceza davası açılan bildiğiniz örnek var mı? Mahkemeye gidip, 'Evet 80 yaşındaki sanık cezalandırılsın’ diyecek misiniz? Böyle bir davanın Türkiye'de ifade özgürlüğünü, yargının itibarını zedelediğinin farkında değil misiniz?"

“GİDİP TEYZENİN ELİNİ ÖPÜN”

"Son olarak size samimi bir öneri; gidip o teyzenin elini öpün, helalliğini alın ve şikayetinizden vazgeçip özür dileyin... Bir büyük yanlış yapmışsınız, bunda ısrar etmeniz çok daha büyük yanlış olacaktır."