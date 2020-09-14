CHP'li Engin Özkoç'tan koronavirüs uyarısı: İpin ucu hepten kaçtı
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, hükümetin koronavirüs hastalarını takip etmediğini belirterek, "Sağlık hizmeti almak zorlaşıyor. Devlet hastanelerinde test kuyruğu almış başını gidiyor. Özelde test yaptırsan 350 TL'den başlıyor. İpin ucu hepten kaçtı" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, sosyal medya hesabı üzerinden, hükümetin koronavirüse karşı mücadelede aldığı kararları uygulanamadığını belirtti.
"Hükümet koronavirüse yakalananları kaderine terk etti" diyen Özkoç, alınan kararların da uygulanmadığını vurgulayarak, "Sağlık hizmeti almak zorlaşıyor. Devlet hastanelerinde test kuyruğu almış başını gidiyor. Özelde test yaptırsan 350 TL'den başlıyor. İpin ucu hepten kaçtı. Allah hepimize yardım etsin" dedi.
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