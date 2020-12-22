CHP’li Erdoğan Toprak, çarpıcı tespitlerde bulundu

22 Aralık 2020 Salı, 06:00

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, iktirarın 9 rakamlı adres kodu uygulamasına geçiş planının seçmen kütükü kontrolünün olanaksız hale geleceği uyarısında bulunarak, “Bugünden kaybedecekleri malum bir seçim öncesi hile ve sahtekârlık hazırlığıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Ölü seçmen yazımının kolaylaşacağını vurgulayan Toprak, söz konusu düzenlemenin yasayla yapılması gerektiğini belirtti.

CHP’Lİ Toprak, partisinin merkez yönetim kuruluna sunduğu haftalık değerlendirme raporunda, 9 rakamlı adres kodu uygulamasıyla çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. AKP’nin iktidara geldikten sonra adrese dayalı nüfus kayıt sistemini (ADNKS) yaşama geçirdiğini ardından TC kimlik numarası ile ADNKS’nin entegre edildiğini anımsatan Toprak, Yüksek Seçim Kurulu’nunda (YSK) seçmen kütüklerini elektronik ortamda hazırlanmasıyla ilgili entegrasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

Toprak, “Seçmen kütükleriyle oynandığı, defalarca ölülerin seçmen yazıldığı, o adreste oturmayan onlarca kişinin tek adrese seçmen kaydedildiği defalarca ortaya çıktı. Mezarlıkların adres gösterildiği seçimler yaşadık. Şimdi bu sistem 9 rakamlı bir kodla tanımlanacak. Daha önce bir seçmen apartmanındaki diğer dairelerde kayıtlı kişileri isimlerini görerek, kütüğe itiraz edebilirken 9 kodlu sistem sonrası artık herkes sadece kendi 9 haneli adres kodunu bilebilecek. Sokağındaki, mahallesindeki, apartmanındaki kişilerin rakam kodlarını bilemeyeceği için adresin, apartmanın, seçmen kütüğünün kontrolü olanaksız hale gelecek” dedi.

Seçimlerde sahte seçmen, ölü seçmen, adreste yaşamayan seçmen yazımının kolaylaşacağını ve bu durumun da denetlenemeyeceğini ifade eden Toprak, iktirarın ayrıca 9 rakamlı adres kodlarını izleyerek her adresteki yurttaşın özel yaşamını, gelen postasını, kargosunu, gönderisini, ziyaretçisini, kredi kartı harcamasını, e-alışverişini izleyebileceğini anlattı. Son yıllarda sosyal medya platformlarının kullanıcılara ait bu verileri reklam ve iletişim şirketlerine pazarladığının ortaya çıktığını anımsatan Toprak, “Bu verilerin art niyetli kullanılmayacağının garantisi nedir? Atanmış bir bakan ve onun atadığı bir daire başkanı mı? diye sordu.