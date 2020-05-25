CHP'li Erdoğdu, iktidarın 'gerilim' odaklı stratejisine dikkat çekti

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 17:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iktidarın 'gerilim' odaklı stratejisine dikkat çekti. Erdoğdu, Türkiye'nin hem ekonomik hem de siyasal bir krize savrulduğunu ve bu durumun iktidarın ilk seçimleri kaybetmesiyle sonuçlanacağını söyledi.

Bu durumu ilk görenlerin sınırsız kaynaklarıyla sürekli olarak anket yapan iktidar sahipleri olduğunu vurgulayan Aydoğdu, bunun iktidar sahipleri arasında paniğe sebep olduğunu aktardı.

'BU TEZGAH BELKİ İŞE YARIYORDUR'

İzmir’de 20 Mayıs akşamı saat 17:00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansınslarına sızılarak cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalınmış; bu anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan CHP üyesi ve Eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklanmıştı.

Son günlerde "Cami, Ezan, Bayrak" üzerinden siyaset yürütüldüğünü hatırlatan Erdoğdu "Amaç muhalefeti bu değerler üzerinden sıkıştırıp muhafazakar/dindar seçmeni iktidar saflarına çekmek... Bu uğurda karanlık eller tezgah kuruyor ve bu tezgahlar/iftiralar üzerinden masum insanlar tutuklanıyor..." ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"Kurulan bu tezgah belki işe yarıyordur... Belki bu tezgahı kuranların oyu artıyordur... Ama günün sonunda milyonlarca insanımızın en sevilen ve sayılan değerleri olan 'Cami, Ezan, Bayrak' siyaset uğruna milyonlarca muhalife 'korkulan/çekinilen' kavram olarak sunuluyor...

Elbette İslam’ın birçok yorumu ve uygulaması var... Ancak bizim kültürümüzde hiçbir zaman 'Cami, Ezan, Bayrak' 'devlet/siyaset' eliyle böylesine kötüye kullanılmadı... Bencil ve çıkarcı siyaset 'Sevilen ve Sayılan' değerleri 'Korkulan ve Çekinilen' figürlere dönüştürüyor..."

İKTİDARI KAYBETME KORKUSU NELER YAPTIRABİLİR?

15 Mayıs'ta HDP'li Siirt, Iğdır, Baykan, Kurtalan, Muş ve Altınova belediye başkanlarının yerine kayyım atanmış, 31 Mart 2019'da Iğdır'da HDP'den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş tutuklanmıştı.



İktidarı kaybetme korkusu olanların toplumda ve siyasi figürler arasında karşıtlık yaratmak için neler yapabileceğini maddelerle anlatan Erdoğdu şunları söyledi:

* Laik/Muhafazakar karşıtlığını artırmak (Cami, Ezan, Bayrak tartışmaları)

* Kürt/Türk karşıtlığını ateşlemek (Kayyım atamaları, baskılar, terör olayları)

* CHP’yi karıştırmak

* Millet İttifakını parçalamak

'PROVOKASYONA GEÇİT VERİLMEMELİ'

Aykut Erdoğdu, iktidarı kaybetme korkusu olanların yapabilecekleri karşısında nasıl bir tutum sergilenmesi gerektiğine dair de önerilerde bulundu.

Demokrasi dışında hiçbir provokasyona ve söylentiye geçit verilmemesi gerektiğini söyleyen Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

* Demokrasi dışında hiçbir provakasyona/söylentiye geçit vermemek...

* Muhafazakar/Laik veya Kürt/Türk fay hatlarını ateşleyebilecek ŞOK olaylar karşısında sakin kalıp bunu kim neden yapıyor diye düşünmek..

* Bizim gibi düşünmeyen insanların korkularını ve endişelerini anlamaya çalışmak ve samimi bir iletişim kurmak...

* Yaşanan krizler iktidar getirir kolaycılığına asla düşmemek

* Ekonomik kriz günlerinde hiçbir ayrımcılık yapmadan yardım/dayanışma ağlarını güçlü tutmak...

'BİZİMLE YOL YÜRÜMESİN'

Erdoğdu son olarak, siyasetin temelinin "samimi ve dürüst" olamaya dayandığını belirterek

"Eğer 'eşitliği ve özgürlüğü' içine sindirmemiş olup 'İktidarı ele geçirelim ve sonrasında bizden olmayanları ezelim' diyen varsa bizle yol yürümesin. Bölünmeye değil birleşmeye, aynılaşmaya değil uyuma ihtiyacımız var..." dedi.