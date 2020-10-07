CHP’li Erdoğdu Sayıştay Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın nasıl suç işlediğini belgeleriyle anlattı

07 Ekim 2020 Çarşamba, 21:05

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “Bütün bunları Sayıştay'ın düşürüldüğü durumu göstermek için yazıyorum” diyerek bir açıklama yayınladı. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden Sayıştay denetçilerin görevlerini yerine getiremediği ve engellendiğini ifade eden Erdoğdu, “Geçen yıl Sağlık Bakanlığı denetiminde Şehir Hastaneleri ile ilgili ihale dokümanları Sayıştay Denetçilerine ibraz edilmemiş ve bu durum 2018 Sağlık Bakanlığı Sayıştay Raporlarında yer almıştı. Bu durum devlet hayatında görülmüş değil” açıklamasında bulundu.

“Bütün bunları Sayıştay'ın düşürüldüğü durumu göstermek için yazıyorum” diyen Aykut Erdoğdu, “Memleket yolsuzluk ve israf içinde çürüyor. Sayıştay yolsuzluk ve israfı engellemekle görevli kurum. Ancak Sayıştay Başkanı görevini yerine getirmiyor; getiremiyor. Bu ihmal memlekete zarar veriyor” dedi.



“SORUMLU BAŞKAN VE YÖNETİCİLER”

“Biraz sonra yazacaklarımdan görevini hakkıyla yerine getirmeye çalışan ve baskı altında bırakılan Sayıştay Denetçileri sorumlu değil” vurgusunu yapan Erdoğdu, sorumlu olarak Sayıştay Başkanı ve Sayıştay yöneticilerini gösterdi.

Aykut Erdoğdu, “Sayıştay’ın düşürüldüğü durumu bir örnek üzerinden açıklayayım” diyerek Sağlık Bakanlığı’ndaki Şehir Hastaneleri ile ilgili ihale dokümanların Sayıştay denetçilerine ibraz edilmediğini belirtti. Erdoğdu, bu raporların 2018 Sağlık Bakanlığı Sayıştay Raporları’nda yer aldığının da altını çizdi.

2018 raporunda Şehir Hastaneleri ile ilgili olarak talep edilen belgelerin Bakanlıkça Sayıştay denetçilerine ibraz edilmediğini bir kez daha vurgulayan Erdoğdu, “Bu durum devlet hayatında görülmüş değil. Sayıştay'a belge vermemek hiçbir kamu görevlisinin aklına bile gelemezdi” açıklamasında bulundu.

“BU SUÇTU”

Söz konusu durumun suç olduğunu ifade eden Erdoğdu, “Biz geçen sene bu konunun üzerinde çok durduk. Eğer bu uygulama yaygınlaşırsa Sayıştay fiilen çökecek devlet malı sahipsiz bir biçimde yolsuzluk ve israfa açık hale gelecekti. Bu kötü duruma engel olmak için yaklaşan tehlikeyi anlattık ve konuyu takibe aldık” dedi.

“BELLİ DEĞİL”

Sayıştay’dan saklanan ihale belgelerinin bu sene verilip verilmediği konusunda bir belirsizlik olduğunu ifade eden Erdoğdu, “Bu sene 2019 Raporu geldi. Aynı konu ile ilgili olarak Rapor'da ‘Teslim edilen bilgi ve belgeler üzerinden’ ibaresi yazılmış. Yani 2019 yılında Sayıştay'dan saklanan ihale belgeleri bu sene verilmiş mi verilmemiş mi belli değil” açıklamasında bulundu.

“NASIL SUÇ İŞLEDİLER?”

“Sayıştay Kanunu'nun açık hükmünü uygulayıp Şehir Hastaneleri İhaleleri ile ilgili belgeleri temin etmesi gereken Sayıştay Başkanlığı kelime oyunlarıyla TBMM'yi aldatmaya çalışıyorsa açık olarak TCK 257 gereği ‘Görevi Kötüye Kullanma’ suçu işliyor demektir” açıklaması yapan Aykut Erdoğdu, şu açıklamayı yaptı:

“Gelecekte bu durumun hesabı sorulduğunda ‘efendim biz bu durumu raporlamıştık’ diyecekler. Oysa derin bir şüpheniz yoksa ‘eslim edilen bilgi ve belgeler üzerinden’ ibaresinden kimse belgelerin teslim edilmediğini dolayısıyla yolsuzlukların gizlendiğini anlamaz; anlayamaz.”



Sağlık Bakanlığı'nın ve Sayıştay Başkanlığı'nın nasıl suç işlediklerini anlatan CHP’li Erdoğdu, şu açıklamayı yaptı:

“Sayıştay Kanunu'nun 6. maddesinin 2. fıkrasına göre Sayıştay'ın ‘Denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi’ alma hakkı var.

Sayıştay Kanunu'nun 7. maddesine göre de tüm denetlenen kuruluşların Sayıştay'ın talep ettiği belgeleri ibraz zorunluluğu var.

Aksi takdirde belge saklayanların önce aylıkları kesilir eğer belgeleri ibraz etmemeye devam ederlerse görevden alınmaları gerekir. Sayıştay Kanunu'nun açık hükmünü uygulayıp Şehir Hastaneleri İhaleleri ile ilgili belgeleri temin etmesi gereken Sayıştay Başkanlığı kelime oyunlarıyla TBMM'yi aldatmaya çalışıyorsa açık olarak TCK 257 gereği "Görevi Kötüye Kullanma" suçu işliyor demektir. Bu Milletin 10 Milyarlaca Dolar kaynağının harcandığı/harcanacağı Şehir Hastaneleri ile ilgili bu durum bütün devlet yönetimini ilgilendirmektedir. Aynı durum birçok bakanlık incelemesinde söz konusudur. Bu konuda Sayıştay Başkanı’ndan açıklama bekliyorum.”

Erdoğdu son olarak, “Eğer bu meseleleri çözemezsek ne işsizliği ne pahalılığı çözebiliriz. Devletimiz gözümüzün önünde çökmeye devam eder. Ben bu konuyu takip etmeye devam edeceğim” dedi.