CHP'li Erkan Aydın: İnsan kaçakçılığına adı karışan çok sayıda belediye var

14 Nisan 2021 Çarşamba, 15:00

TBMM İçişleri Komisyon Üyesi, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, AKP’li Malatya Yeşilyurt Belediyesince yurt dışına gönderilen 45 kişiden, 43’ünün Türkiye’ye geri dönmemesinin insan kaçakçılığıyla ilgili olduğunu öne sürdü. Belediye ve bazı dernekler aracılığı ile insan kaçakçılığı yapıldığını savunan Aydın daha önce Tokat, Van ve Elazığ’da da bazı belediyeler aracılığıyla benzeri olayların yaşandığın söyledi.

TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Aydın, AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin personeli gibi gösterilerek, Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi kapsamında Almanya’ya gönderilen 45 kişiden, 43’ünün Türkiye’ye geri dönmediğinin ortaya çıkması üzerine, olayın insan kaçakçılığı kapsamında, organize bir suç olduğunu öne sürerek, Meclis gündemine taşıdı.

İNSAN KAÇAKÇILIĞINDA ADI GEÇEN BAŞKA BELEDİYELER DE VAR

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılırken, Meclis Başkanlığı’na yazılı soru önergesi veren CHP’li Aydın, İçişleri Bakanı Soylu’ya, yurt dışına personel gönderen belediyeler ve belediye personeli gibi gösterilerek yurt dışına kaçırılan kişi sayısını açıklamasını istedi.

3 İLDE DAHA YAŞANDI

İddialara ilişkin ANKA Haber Ajansı’ndan Mehtap Belen’in sorularını yanıtlayan CHP’li Aydın, olayı “Skandal” olarak nitelendirirken, “Malatya Yeşilyurt Belediyesi dışında, Tokat Erbaa, Van Tuşba, Elazığ Arıcak belediyelerinde de gri pasaport, yurt dışı ve yurt içinde bulunan dernekler aracılığı ile aynı yöntemle çok sayıda insanın yurt dışına gönderilerek, bu kişilerin geri gelmediklerine ilişkin bize ulaşan ciddi iddialar var. İşin altını deştikçe insan kaçakçılığı yapmak için devreye giren akla hayale gelmeyen isimler ve yöntemler var, bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

İDDİALARI İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU’YA SORDU

Belediyeler aracılığı ile insan kaçakçılığı iddialarını Meclis gündemine taşıyan Aydın, yazılı soru önergesinde bazı kişi ya da kişilerin 2020 yılında farklı projeler adı altında ülke genelindeki birçok belediyeye teklifler sunduğu belirterek şunları söyledi:





“Söz konusu projelerde belediye çalışanlarına yurt dışı ziyareti taahhüt edilmiş, buna karşın projede yer aldığı varsayılan bazı kişilerin de belediye personeli olarak gösterilip “Hizmet Damgalı Pasaport” düzenlenmesi ve resmi işlemlerin kolaylaştırılması istenmiştir. Bu yolla yurtdışına birçok kişi götürülmüş, belediyelerin resmi personeli Türkiye’ye dönerken, belediye personeli gibi gösterilen kişiler yurtdışında kalmıştır.”





YURT DIŞINA KAÇIRILAN KİŞİ SAYISINI İSTEDİ





Bazı belediyeler aracılığı ile organize bir şekilde insan kaçakçılığı yapıldığını öne süren Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan şu soruların yanıtını istedi:





“Çeşitli projeler adı altında yurt dışına personel gönderen belediyelerin sayısı kaçtır? Söz konusu proje kapsamında yurt dışına gönderilen personelin sayısı belli midir? Belediye personeli gibi gösterilerek yurt dışına kaçırılan kişi sayısı tespit edilebildi mi? Organize suçu tasarlayan kişi ya da kişiler belirlenerek soruşturma başlatıldı mı? Bu konuda yapılan operasyonlarda kaç kişi yakalandı? Bakanlık olarak başlattığınız soruşturmalarda hangi sonuçlara ulaştınız? Yurt dışı olarak ağırlıklı olarak hangi ülkeler seçilmiştir?”