CHP'li Erkan Aydın: İnsan kaçakçılığına adı karışan çok sayıda belediye var
AKP'li Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nde yaşandığı öne sürülen insan kaçakçılığı iddialarıyla ilgili CHP'den açıklama var. CHP'li Aydın; üç belediyeyi saydı, benzer olayların daha önce de yaşandığını söyledi.
TBMM İçişleri Komisyon Üyesi, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, AKP’li Malatya Yeşilyurt Belediyesince yurt dışına gönderilen 45 kişiden, 43’ünün Türkiye’ye geri dönmemesinin insan kaçakçılığıyla ilgili olduğunu öne sürdü. Belediye ve bazı dernekler aracılığı ile insan kaçakçılığı yapıldığını savunan Aydın daha önce Tokat, Van ve Elazığ’da da bazı belediyeler aracılığıyla benzeri olayların yaşandığın söyledi.
TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Aydın, AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin personeli gibi gösterilerek, Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi kapsamında Almanya’ya gönderilen 45 kişiden, 43’ünün Türkiye’ye geri dönmediğinin ortaya çıkması üzerine, olayın insan kaçakçılığı kapsamında, organize bir suç olduğunu öne sürerek, Meclis gündemine taşıdı.
İNSAN KAÇAKÇILIĞINDA ADI GEÇEN BAŞKA BELEDİYELER DE VAR
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılırken, Meclis Başkanlığı’na yazılı soru önergesi veren CHP’li Aydın, İçişleri Bakanı Soylu’ya, yurt dışına personel gönderen belediyeler ve belediye personeli gibi gösterilerek yurt dışına kaçırılan kişi sayısını açıklamasını istedi.
3 İLDE DAHA YAŞANDI
İddialara ilişkin ANKA Haber Ajansı’ndan Mehtap Belen’in sorularını yanıtlayan CHP’li Aydın, olayı “Skandal” olarak nitelendirirken, “Malatya Yeşilyurt Belediyesi dışında, Tokat Erbaa, Van Tuşba, Elazığ Arıcak belediyelerinde de gri pasaport, yurt dışı ve yurt içinde bulunan dernekler aracılığı ile aynı yöntemle çok sayıda insanın yurt dışına gönderilerek, bu kişilerin geri gelmediklerine ilişkin bize ulaşan ciddi iddialar var. İşin altını deştikçe insan kaçakçılığı yapmak için devreye giren akla hayale gelmeyen isimler ve yöntemler var, bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.
İDDİALARI İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU’YA SORDU
Belediyeler aracılığı ile insan kaçakçılığı iddialarını Meclis gündemine taşıyan Aydın, yazılı soru önergesinde bazı kişi ya da kişilerin 2020 yılında farklı projeler adı altında ülke genelindeki birçok belediyeye teklifler sunduğu belirterek şunları söyledi:
“Söz konusu projelerde belediye çalışanlarına yurt dışı ziyareti taahhüt edilmiş, buna karşın projede yer aldığı varsayılan bazı kişilerin de belediye personeli olarak gösterilip “Hizmet Damgalı Pasaport” düzenlenmesi ve resmi işlemlerin kolaylaştırılması istenmiştir. Bu yolla yurtdışına birçok kişi götürülmüş, belediyelerin resmi personeli Türkiye’ye dönerken, belediye personeli gibi gösterilen kişiler yurtdışında kalmıştır.”
YURT DIŞINA KAÇIRILAN KİŞİ SAYISINI İSTEDİ
Bazı belediyeler aracılığı ile organize bir şekilde insan kaçakçılığı yapıldığını öne süren Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan şu soruların yanıtını istedi:
“Çeşitli projeler adı altında yurt dışına personel gönderen belediyelerin sayısı kaçtır? Söz konusu proje kapsamında yurt dışına gönderilen personelin sayısı belli midir? Belediye personeli gibi gösterilerek yurt dışına kaçırılan kişi sayısı tespit edilebildi mi? Organize suçu tasarlayan kişi ya da kişiler belirlenerek soruşturma başlatıldı mı? Bu konuda yapılan operasyonlarda kaç kişi yakalandı? Bakanlık olarak başlattığınız soruşturmalarda hangi sonuçlara ulaştınız? Yurt dışı olarak ağırlıklı olarak hangi ülkeler seçilmiştir?”
Video Haberler
- Boşanma aşamasındaki eşten ölüm tehdidi
- Görüntüleri paylaştı: Saray İktidarının umurunda değil
- Skandal olaya skandal savunma
- Maske uyarısına 'pes' dedirten cevap
- Kaftancıoğlu paylaştı: Var, yok, kullanıldı
- CHP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi
- Boğaz'ı istila ettiler! Havadan böyle görüntülendi
- CHP'li Altay'tan 'mercedes' tepkisi
- Bağdat Caddesi'ni birbirine kattı!
- CHP'li başkandan polise '128 milyar dolar' tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kısmi Kapanma genelgesi
- Bilim Kurulu üyesinden BioNTech aşılarıyla ilgili öneri
- Mehmet Ceyhan'dan Sinovac ve Sputnik V açıklaması
- CHP afişlerini bakım kim şikayet etmiş
- İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı
- AKP'den 128 milyar dolar nerede sorusuna yanıt
- Devler 80.6 milyar lira kaybetti
- Yeni yasaklar ne zaman uygulanmaya başlanacak?