CHP'li Erkek sert konuştu: 'Erdoğan, reform konusunda yalancı çoban'

03 Mart 2021 Çarşamba, 15:15

CHP'li Erkek'in konuşmasından önemli başlıklar şöyle;

DAĞ FARE BİLE DOĞURMADI

Yargı Reformu Strateji Belgesi 30 Mayıs 2019 tarihinde, Saray’da Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Her yıl Adalalet Bakanlığı’nın sitesinde izleme ve değerlendirme raporu yayınlayacağız dediler. Bir bakın Adalet Bakanlığı’nın sitesine, bir rapor bulabilir misiniz acaba? Ciddiyetsizlik hat safhada.

Devlet ciddiyetle yönetilir. Bu belge Saray’da açıklandığı gün biz yine basın toplantısı yapmıştık. ‘Kanser hastası aspirinle tedavi edilmeye çalışılıyor’, ‘Dağ fare doğurdu’ demiştik. Bugün dağın fare bile doğuramadığı günlerdeyiz.

AİHM, AYM KARARINA UYMAYAN BİR ZİHNİYET REFORM YAPAMAZ

Bu belgede diyor ki: AYM ve AİHM kararlarında yer verilen ihlal alanlarına ilişkin etkili çözümler geliştirilecektir. Bu belgeden çok sonra örneğin Enis Berberoğlu davasında yaşadıklarımız, Osman Kavala kararları… AİHM kararlarına, AYM kararlarına uymayan bir zihniyet zaten reform yapamaz.

ZİHNİYETTE REFORM YAPILMASI LAZIM

Bu belgeden başka bir cümle: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da ve diğer kanunlarda yer alan ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınarak gerekli değişiklikler yapılacaktır. 30 Mayıs 2019’da söylemiş Ak Parti Genel Başkanı. 2019 sonu itibariyle kapanan internet sitesi sayısı 408 bin 494.

Oda TV bugün itibariyle 363 gündür kapalı. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz demiş büyüklerimiz. Asıl sorun uygulamada. Asıl zihniyette reform yapılması lazım. Bu iktidarın değişmesi lazım. Yeni bir yönetim anlayışına ülkemizin çok ihtiyacı var.

86 HUKUK FAKÜLTESİ 31 ANAYASA PROFESÖRÜ VAR

Hukuk fakültelerinde mevcut akademik kadroların niteliğinden bahsedenler daha birkaç hafta önce iki yeni hukuk fakültesi açtılar. Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla açıldı. Biri Boğaziçi Üniversitesi’nde. 86 tane hukuk fakültesi var ülkemizde. Ülkemizde 15 tane Anayasa Hukuku doçenti, 31 tane Anayasa Hukuku profesörü var. Hala Hukuk Fakültesi açan zihniyet reform yapacakmış.

ERDOĞAN REFORM KONUSUNDA YALANCI ÇOBAN

Bunlar 2019 strateji belgesinden, dünden değil. Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan reform konusunda yalancı çobandır. Uygulama da zaten her şeyi bize gösteriyor. Adaletsizlik, hukuksuzluklar büyüyor. Adaletin olmadığı yerde aş, iş, ekmek de olmaz. Hukuk devleti değilseniz güveninizi ve itibarınızı kaybedersiniz. Ak Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yerel seçimlerde İstanbul’u 2 kez kaybettikten sonra dengesini de kaybetti.

Adaletten bahsediyorlar ama İstanbul’u kaybettikten sonra İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu 10 yıla yakın hapis cezasına çarptırıldı. Düşüncelerinden, eleştirilerinden dolayı. Ne güzel söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı: Düşüncelerini açıkladığı için, eleştiri yaptığı için hiç kimse özgürlüğünden mahrum bırakılamazmış. Bu hapis cezaları ne? İstanbul İl Başkanımız Sayın Kaftancıoğlu seçildikten iki gün sonra düğmeye basıldı soruşturma başlatıldı. Bakalım yüksek yargı düşünceyi, ifade özgürlüğünü koruyabilecek mi? Baskı altında kalmazsa koruyacağına inanıyoruz.

YASALAR MI EMREDİYOR SARAY İKTİDARI MI?

İstanbul’u iki kez kazanan 16 milyonun Seçilmiş Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis isteniyor. Ordu’da görülüyor dava. Korku büyüdükçe otoriterleşiyor, hata yapıyorlar. Hata yaptıkça da adaleti zedeliyorlar. Sabaha karşı 4’te 5’te insanların kapısını kırıp evlerine giriyorlar.

Çocuklarının önünde yatırıp gözaltına alıyorlar. Bunu yasalar mı emrediyor yoksa saray iktidarı mı? Mevcut yasal mevzuatımız davetiye gönder, çağır, medeni bir şekilde ifadesini al diyor. Zihniyette reform çok çok önemli. Son söz olarak da Atila İlhan’a saygıyla bitirmek istiyorum: Ne reformlar gördük zaten yoktular.