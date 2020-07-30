CHP’li Esenyurt belediyesi AKP’li başkanın borçları haciz getirdi

30 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Esenyurt Belediyesi’ne geçen dönem AKP’li yönetimin gerçekleştirdiği imar uygulamaları nedeniyle mağdur olan yurttaş 2011 yılında 340 metrekarelik arazisine kamulaştırmasız el konulduğu gerekçesiyle tazminat davası açtı. Yargı 2013 yılında belediyenin yurttaşa 722 bin lira ödemesine karar verdi.

Belediye, kararı temyize götürdü. Sürecin sonunda Yargıtay yurttaşa 681 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin karar verdi ve karar 21 Ocak 2020 tarihinde onandı. Kararın ardından dün öğlen saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un makam odasındaki ve belediye binasındaki bazı eşyalara haciz uygulamak üzere işlem başlatıldı.

Belediye avukatlarının itirazı üzerine eşyalar haczedildi ancak icra memurları eşyayı almadan belediyeden ayrıldı. Kamu malı olduğu, belediyedeki iş ve işlemleri aksatacağı gerekçesiyle eşyaların bırakıldığı öğrenildi.