CHP'li eski ilçe başkanının ölümü Meclis'e taşındı: İhmal mi var?

18 Kasım 2020 Çarşamba, 15:59

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan Gökçeada’da kalp krizi geçiren partisinin eski ilçe başkanı İsmail Bulmuş’un adada şok cihazı bulunmaması, gece uçuşu yapabilen helikopterin kaldırılamaması, adada ve ada bağlantılı limanlarda kalp krizine müdahale edecek otomatik cihazların bulunmaması nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, “Bu kayıp ilk değil, böyle giderse son da olmayacak” dedi.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, Ceylan, bir dönem CHP Gökçeada ilçe başkanlığını da yapan İsmail Bulmuş'un geçtiğimiz hafta saat 16.00 sularında kalp krizi şüphesiyle Gökçeada Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ancak hastanede şok cihazı bulunmadığı için hava ambulansı talep edildiğini söyledi. Ancak Sağlık Bakanlığı'na bağlı hava ambulansı helikopterlerin gece uçuşu yapamayacağı gerekçe gösterilerek gönderilmediğini söyledi.

“TIBBİ DONANIM BULUNMADIĞI İÇİN HAYATINI KAYBETTİ”

Ceylan, Sahil Güvenlik botuyla, Eceabat Kabatepe’ye götürülen İsmail Bulmuş'un burada da gerekli tıbbi donanım bulunmaması nedeniyle kurtarılamadığını söyledi.

Bir sağlık çalışanının, “İsmail Bulmuş’un hayatını kaybettiği akşam, gece uçuş yapabilen askeri helikopterle sevk edilmiş olsaydı yaşama döndürebilirdik” şeklinde açıklama yaptığını belirten Özgür Ceylan, “Ne kadar acı değil mi? Askeri helikopterlerden biri adaya niye gönderilemedi?” diye sordu.

“BU KAYIP İLK DEĞİL BÖYLE GİDERSE SON DA OLMAYACAK”

Acil durumlarda bu tür imkanların, çok hızlı şekilde sağlanması gerektiğini ifade eden CHP Milletvekili Özgür Ceylan, “Bu kayıp ilk değil, böyle giderse son da olmayacak. Adada kalp krizi geçiren hastaya anında müdahale edebilecek bir ekibin bulundurulması şarttır” diye konuştu.

“EKSİKLERİN ACİLEN TAMAMLANMASI GEREK”

Özgür Ceylan, Gökçeada Devlet Hastanesi’nin eksiklerinin acilen tamamlanması gerektiğini belirtirken, kalp krizine anında müdahaleyi sağlayan otomatik cihazların (Otomatik Eksternal Defibrilatör) adalarda da bulunması gerektiğini söyledi.