CHP'li Faik Öztrak koronavirüsü atlattı!

Koronavirüse yakalanan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ikinci covid-19 testinin de negatif çıktığını belirterek, hastalığı atlattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2020 Pazar, 12:18
CHP'li Faik Öztrak koronavirüsü atlattı!
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Evde tedavi gören Öztrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, hastalığı atlattığını duyurdu. 

Öztrak, şunları söyledi: 

“İkinci COVID testim de negatif çıktı.  Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibariyle karantinadan çıktım.  Hastalığımda bana moral veren tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Ve kuşkusuz en büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza. İyi ki varsınız.” 


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