CHP'li Fikret Şahin, yaşanan kriz durumlarını yönetemeyen AKP iktidarına tepki gösterdi

06 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Cumhuriyet’e konuşan CHP’li Şahin, AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana Cumhuriyet ve onun kurumlarıyla hesaplaşma içinde olduğunu vurgulayarak “Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü 18 tür aşı üretiyordu, Türkiye aşı tedarikinde kendi kendine yeten bir ülkeydi. AKP 2011’de enstitüyü kapatarak Türkiye’de aşıda dışa bağımlı hale getirdi. Bugünlerde yine elimizde yeterli aşı olmadığından vatandaşlarımız hastane kapılarından geri dönüyor. Bedelini millet olarak hep birlikte ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK DÜŞMANLARI

Geçen hafta başlayan orman yangınlarının henüz söndürülememesinin nedeninin de AKP’nin Cumhuriyetin bir diğer kurumu olan THK ile hesaplaşma isteği olduğuna dikkat çeken Şahin, “96 yıllık geçmişe sahip, Atatürk’ün kurduğu THK, kurban derisi topladığı için dini, siyasi ve ticari çıkarlarına alet edenlerin hedefi olmuştu. Cemaatlerin çıkarları uğruna THK, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları tarafından işlevsiz hale getirildi; eski bir AKP milletvekili kayyum olarak atandı. Dahası ülke içinde ve dışında yangınlara müdahale eden yangın söndürme uçağı filosu dağıtıldı. THK’nin resmi internet sitesinde, ‘Avrupa’nın en büyük özel yangın söndürme filosu’ yazıyor. Buna karşın ülkemizin en büyük yangın felaketinde bir tane dahi THK uçağını yangın söndürme çalışmalarında göremedik. THK’ye atanan AKP’li kayyum görevinin gereğini yapmış ve kurumu atıl duruma getirmiş. AKP iktidarı hem salgında hem de yangında ülkeyi Cumhuriyetle hesaplaşma uğruna felakete sürükledi. Ne salgında aşımızı üretebildik ne de orman yangınlarında uçaklarımızı uçurabildik” diye konuştu.