Son dakika: Fahrettin Koca, en çok vaka artışı olan illeri açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz arasında illere göre haftalık (100 bin kişide ) vaka sayısını paylaşıp, vaka görünme oranı en çok artan 5 ili açıkladı. Koca, ''Aşınızı zaman kaybetmeden olun'' uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2021 Perşembe, 14:10
Son dakika: Fahrettin Koca, en çok vaka artışı olan illeri açıkladı
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Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı. 

Sosyal medya hesabından İllerin haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun'' uyarısında bulunarak, 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan illeri açıkladı. 

Koronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle:

- Siirt

- Diyarbakır

- Bingöl

- Batman

- Bitlis

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI


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