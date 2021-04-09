CHP'li Fındıklı Belediyesi'ne 'Atatürk Parkı' soruşturması Danıştay'dan döndü
Rize Fındıklı’da Millet Bahçesi’nin adını “Atatürk Parkı” olarak değiştiren CHP’li başkan ve meclis üyeleri hakkında soruşturma izni iptal edildi.
Rize'de Fındıklı Belediyesi'nin kararla, sahildeki Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi isminin'100. Yıl Atatürk Parkı ve Kazım Koyuncu Kültür Sanat Evi' olarak değiştirilmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Belediye Başkanı Çervatoğlu ve 7 CHP'li belediye meclis üyesi için soruşturma izni verilmişti.
Başkan Çervatoğlu, Danıştay'a başvurarak, soruşturma izninin iptalini istedi. Danıştay'ın başvuru üzerine bu izni iptal ettiği öğrenildi.
Fındıklı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada gelişme şöyle duyuruldu:
"İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye Başkanımız Ercüment Şahin Çervatoğlu ve Belediye Meclis Üyelerimiz hakkında 100. Yıl Atatürk Parkı için verilen soruşturma izni, itiraz sonucu Danıştay 1. Daire Başkanlığı tarafından kaldırılmış ve lehimize sonuçlanmıştır.
Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayarak ülkemizin dört bir yanında desteklerini esirgemeyen Fındıklı dostlarına, Fındıklı halkına ve gönüllü avukatlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."
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