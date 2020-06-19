"Fındıklı halkının iradesi gasp edilemez!"

19 Haziran 2020 Cuma, 16:26

CHP'li Fındıklı'da belediyeye kayyım atanacağı iddiası üzerine halkın tepki göstermiş, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu yaptığı açıklamada,

komplo, iftira, tehdit ve karalamanın kendilerini yoldan döndüremeyeceğini belirterek, “Hep birlikte üretecek, hep birlikte yönetecek, MECİ’yi büyüteceğiz. Herkese rağmen, her şey çok güzel olacak" demişti. İstanbul Rize Masası da, CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde bir basın açıklamasıyle Fındıklı halkına destek verdi.

İstanbul Rize Masası başkanı Necati Ekşi okuduğu bildiride şu ifadeler kullanıldı:

“Yerel seçimlerin üstünden bir yıl geçmesine rağmen sonuçlarını hâlâ hazmedememiş olanlar; AKP'den alınan ya da ona teslim edilmeyen yerel belediyelerin halkla birlikte yürüttüğü çalışmaları yalanlarla ve iftiralarla karalamaya çalışmaktadır. Son dönemde ki karalama kampanyalarını, iktidar eliyle üretilen “kayyım” söylentileri izlemektedir. Seçilmiş belediye başkanları ile yönetimlerine ve halkın iradesine karşı “kayyım” söylentilerinin aleni bir şekilde konuşulması, iktidarı elinde bulunduranlar tarafından bu söylemin rahatlıkla ifade edilmesi; ülkemizdeki mevcut anti-demokratik yönetim biçiminin çarpıcı gerçekliğinden kaynaklanmaktadır.

Daha önce Türkiye'deki birçok belediyenin seçilmiş insanlarına yönelik hukuksuzca kayyım atamaları gerçekleştirilmiş, son olarak ise aynı ihtimal Rize'nin Fındıklı Belediyesi için konuşulmaya başlanmıştır. Fındıklı Belediyesi'nde iktidarı rahatsız eden ise toplumcu belediyecilik örneğidir. Millet Parkı ve Millet Kıraathanesi'nin isimlerinin 100. Yıl Atatürk Parkı ve Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi olarak değiştirilmesi, bölgede konuşulan dillere yönelik atölyeler açılmış olması, Kent Konseyi adı altında çalışmalarını halkla birlikte sürdüren meclislerimiz iktidarı rahatsız eden örneklerden bazılarıdır.

Fındıklı Belediyesi'nin çalışmalarına yönelik soruşturmalar açılacağı ve konuyla ilgili hazırlıkların yapıldığı söylentileri çeşitli merciler tarafından sıklıkla dile getirilmiş, bu tutum üzerine ise Fındıklı halkı, belediyesine ve iradesine sahip çıkacağını beyan etmek için sokaklara dökülmüştür.

"Çamur at, izi kalsın" mantığıyla Belediye'ye yönelik algı operasyonu yapılmakta, Fındıklı halkının 'birlikte üretip, birlikte yönetme' pratiği altüst edilmeye çalışılmaktadır. Kısıtlı imkânlara ve tüm engellemelere rağmen Fındıklı Belediyesi yönetimi, göreve geldiği günden bugüne, söz ve yetki karar hakkını Fındıklı halkına vermiş; bir başka belediyeciliğin mümkün olduğunu tüm ülkeye ispatlamıştır.

Anti-demokratik yönetimler halkın yönetimde söz sahibi olmasına asırlar boyunca bir tehdit olarak bakmışlardır. Bugün, Fındıklı Belediyesi örneği de Türkiye'nin anti-demokratik yönetimi için bir tehdittir. Buna karşın, eşitlik, özgürlük ve aydınlık yarınlar için ise bir umuttur.

Birlikte üretip, birlikte yönetmeye, şarkılarımızı tüm dillerde söylemeye, adil bir gelecek için çabalamaya devam edeceğiz.

31 Mart ve 23 Haziran İstanbul seçimleri için yan yana gelen, aynı zamanda Rize ile de dayanışma içerisinde olan İstanbul Rize Masası olarak, Fındıklı Belediyesi ve halkının daima yanındayız. Dayanışmayla yaşamaya devam edecek, MECİ'yi büyüteceğiz.”