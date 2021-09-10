CHP'li Gamze Taşcıer, mevsim geçişinde artan grip salgınına dikkat çekti

Mevsim geçişiyle yeniden görülmeye başlanan influenzaya dikkat çeken CHP'li Gamze Taşcıer, hem influenzayı hem de Covid-19’u tanılayabilen kitleri Meclis gündemine taşıdı.

Sarp Sağkal
10 Eylül 2021 Cuma, 04:00
CHP'li Gamze Taşcıer, mevsim geçişinde artan grip salgınına dikkat çekti
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Türkiye’de geçen yıl koronavirüs tedbirleri sayesinde azalan grip vakaları, bu yıl tedbirlere uyumun azalmasıyla ve yaşanan mevsim geçişiyle yeniden görülmeye başlandı. “Bakanlık yine işi şansa bırakırsa Türkiye, Covid-19 yanında geniş kapsamlı bir grip salgını ile de karşılaşabilir” uyarısını yapan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Hem influenzayı hem de Covid-19’u tanılayabilen kitler var. Türkiye’de özellikle grip mevsimi başlarken bu kitlerin kullanımı fayda sağlar” dedi. Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Taşcıer, TBMM Başkanlığı’na Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.


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