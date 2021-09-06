Covid-19 ile grip ayrımı nasıl yapılır? Uzman isim açıkladı
Kış aylarının yaklaşmasının ardından grip hastalığı ile Covid-19 belirtilerinin benzerlikleri insanlarda tedirginlik oluştururken Gaziantep Medical Park Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, grip ile Covid-19 arasındaki benzerlik ve farklardan bahsetti. Boşnak, PCR testiyle hastalığın grip ya da Covid-19 olup olmadığının kısa sürede en doğru sonucu vereceğini belirtti.
Kış aylarının yaklaşmasının ardından her yıl binlerce insanın ağır ya da hafif
şekilde atlattığı grip virüsü ile son zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına alan
Covid-19 hastalığının benzer semptomlar göstermesi vatandaşları tedirgin etmeye
başladı. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Gaziantep Medical Park Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik
Boşnak, grip ya da Covid-19 hastalığından şüphe duyanlar için en doğru yolun PCR
testi olduğunun altını çizdi. Boşnak, her geçen gün geliştirilen PCR testleri
sayesinde kısa sürede grip ya da Covid-19 hastalığının teşhisinin
yapılabildiğini de sözlerine ekledi.
"DOĞRU TANI YOLU: PCR"
Covid-19 pandemisi ile birlikte hastalığın tanısı için laboratuvar testlerinin büyük önem kazandığını belirten Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, Covid-19 tanı testleri içerisinde PCR testinin bir adım daha öne çıktığının altına çizdi. Covid-19 tanısı için kullanılan testler hakkında bilgiler veren Boşnak, boğaz ve burundan alınan sürüntü numunelerinin hastalığın Covid-19 ya da grip olup olmadığını belirlemede en doğru yol olduğunu ifade ederek, “Boğaz ve burundan alınan sürüntü numunesinden çok az miktarlarda bile virüs partiküllerinin genetik materyalinin saptanmasına olanak veren bu test, hastalığın gerçek tanı testidir. Daha çok tarama amaçlı kullanılan ‘Covid-19 Hızlı Antijen Testi’ yine burundan alınan sürüntü örneğinden çalışılıp hastaya çok kısa sürelerde sonuç verilmesini sağlar.
Bu testin pozitif çıktığı
hastalarda tanı PCR Testi ile doğrulanmalıdır. Kış aylarında grip salgınlarına
yol açan “Influenza” isimli virüsün Covid-19 etkeni virüs enfeksiyonu ile
ayrımının yapılması önem kazanmaktadır. Grip enfeksiyonları için de bazı
durumlarda tedavi başlanması gerektiğinden bu ayrımın yapılması önem
kazanabilmektedir. Bu amaçla burundan alınan tek bir sürüntü numunesinden her
iki hastalık etkeninin çalışılabildiği ‘Covid-19+Influenza Combo Test’
çalışılabilmektedir’’ dedi.
"AŞI SONRASI ANTİKOR TESTİ YAPILABİLİR"
Covid-19 hastalığına karşı bağışıklığının olup olmadığı için ise
vatandaşlara antikor testi öneren Boşnak, “Kan numunesinden çalışılan bu
testlerle hastalığı geçiren kişilerdeki bağışıklık durumu saptanabildiği gibi
aşı sonrası bağışıklık durumu da değerlendirilebilmektedir. Covid-19 antikor
testi ile hastalığı geçirenlerde bağışıklık durumu saptanabilir. Covid-19
anti-spike antikor testi ile özellikle aşı sonrası bağışıklık durumu
değerlendirilebilir. Antikor testleri hastalığı geçirdikten 3 ya da 4 hafta
sonra ve aşı yaptıranlarda aşının 2. dozundan 2 ya da 4 hafta sonra yaptırılması
gerekiyor” diye konuştu.
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