CHP'li Gamze Taşcıer'den Bakan Elvan'a tek soruluk önerge

Muhalefet '128 milyar dolar'ı sormaktan vazgeçmiyor. Son olrak Bakan Elvan'a tek soruluk önerge veren Taşçıer, "Ama tutarlı ve gerçeği içeren bir cevabı alamıyoruz" dedi.

“Ortada bir türlü doyurucu cevap alamadığımız bir soru var. İktidar temsilcileri her gün çıkıp başka cevaplar veriyor. Biri ‘kasada’ diyor, biri ‘halkın cebinde’ diyor, diğeri ‘esnafa dağıttık’ diyor, beriki ‘lira olarak duruyor’ diyor. Ama tutarlı ve gerçeği içeren bir cevabı alamıyoruz. Benim de aklıma böyle bir yöntem geldi. Çünkü uzun uzun sorduk yanıt çıkmadı. Videoyla sorduk yok, pankartla sorduk yok, reklam panolarına yazdık yok, yüzlerine sorduk yok. Bir de böyle alışılmışın dışında, tek soruluk önerge ile deneyelim dedim. Bakalım buradan cevap alabilecek miyiz?”