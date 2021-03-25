CHP'li Girgin: Çiftçi sıra dayağından geçiriliyor
CHP Muğla Milletvekilli Süleyman Girgin, meclise verdiği soru önergesinde zeytinyağı ihracatının yasaklanmasını sordu. Ege'deki üreticilerin görüşü alınmadan verilen karara tepki gösteren Girgin, “İthalatı önceleyen politikalarla, maliyetlerin yüksekliği ile çiftçimiz adeta sıra dayağından geçiriliyor” dedi.
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği gibi sektördeki önemli kuruluşların görüşünü alması gerektiğinin altını çizen Grigin, “Elimizde zeytinyağı fazlamız var, yine de ihracatı yasaklıyorlar. Bunu yaparken Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği gibi sektördeki meslek örgütlerinden fikir almıyorlar. Çiftçinin zeytinyağı priminin arttırılmasını talebine kulak tıkıyorlar. Dökme zeytinyağının ihracatına yasak getirirken ayçiçeği, aspir ve kanola yağının ithalatından gümrük vergisinin kaldırılması, zeytinyağı üreticimizi mağdur ederken yabancı ayçiçeği, aspir ve kanola yağının üreticisini sevindirecek bir uygulama değil midir? Sanki çiftçimizi desteklememeye yeminliler.” dedi.
"ÇİFTÇİYE KÖSTEK DEĞİL DESTEK OLUN"
Girgin, “Tüketici korunacaksa, KDV’de indirime gidilebilir, zincir marketlerin ve aracıların yüksek oranlı kâr yapmalarını engelleyecek düzenlemeler yapılabilirdi. Üreticiyi korumak için zeytinyağında uzun yıllardan beri değişmeyen zeytinyağı primi arttırılmalıdır. Zeytinyağlarının depolanmasında kullanılan plastik ve demir bidonlar yağın kalitesini ciddi oranda etkilediği için zeytinyağlarını uzun süre değişmeden saklayabilen krom tanklar kullanılmalıdır. Üreticilerimize krom tankla zeytin hasat makineleri hibe edilmelidir. Zeytin üreticisine ücretsiz plastik kasa dağıtımı yapılmalı, sertifikalı depoculuk teşvik edilmeli, iç tüketimin arttırılması için, üreticilerin de katılımıyla tutarlı bir politika oluşturulmalıdır” diye konuştu.
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