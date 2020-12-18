CHP'li Girgin: Muğla, Afyon dururken İtalya, Portekiz sevdası neden?

18 Aralık 2020 Cuma, 10:08

Başta Afyon ve Muğla olmak üzere, 50 şehrimizde mermer üretimi yapılmaktadır diye konuşan Girgin " iktidara sesleniyorum, 2 milyar dolar ihracat yapan mermer sektörü, maalesef, kamu binalarında kullanılan ithal granit ve mermerler konusunda çok üzgün. Dünyanın 60 ülkesine mermer ihracatı yaparken İstanbul Havalimanı alanında Portekiz granitlerinin kullanılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi ek hizmet binalarında İtalyan granitlerinin kullanılması, Külliye'de Hindistan granitinin kullanılması, birçok hastane ve kamu binalarında ithal ve çok pahalı granitlerin kullanılması doğru mudur? diye sordu.

"KENDİ MERMERİMİZİ TEŞVİK VARKEN İTHAL SEVDASI NİYE?"

CHP'li Girgin "İtalya'dan, Portekiz'den, Çin'den yapılan doğal taş, granit ve benzeri ürünlerin ithalatıyla bu ülkelerin istihdamını desteklemiş oluyoruz. Yerli ve millî üretimden bahsederken bu çok büyük bir çelişki olmuyor mu? Kamu projelerinde yerli mermer kullanılması şartını koymayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.

"MUĞLA BEYAZI DÜNYAYI SÜSLÜYOR"

Girgin şunları söyledi: Muğlamızda tarım,turizmin yanında mermercilik çok önemli bir sektördür ve Muğla mermerin değerini biliyor.Dünya mermer ve doğal taş rezervinin yüzde 30'u ülkemizde yer almaktadır. Özellikle 'Muğla Beyazı' tüm dünyada marka olmuş bir mermerimiz.

Bu gerçekler ortada iken ve mermerimizin kullanılması tavsiye ve teşvik edilmesi gerekirken kamu binalarında yerli mermer kullanılmasının öncülüğünü önce yapması gereken makamlar yapmalıdır.

Üretim, teknoloji ve çeşitlilikte dünyayla yarıştığımız mermerimize sahip çıkmalıyız.