CHP'li Girgin'den 'Nimara' tepkisi: Devlet bir mağaraya sahip çıkamıyor mu?

20 Ocak 2021 Çarşamba, 11:28

CHP'li Girgin, Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Nimara Mağarası'nın arkeolojik ve tarihsel bir değer olduğunu vurgulayarak, "Nimara Mağarası’nda yapılan kazı çalışmalarında 12 bin yıl öncesinden insan izlerine rastlanmıştır. Cennet Adası üzerinde yer alan ve Marmaris tarihini 12.000 yıl öncesine götüren Nimara Mağarası Muğla’nın kültür turizmini besleyen önemli bir mağaradır. Ne yazık ki, 1999 yılında keşfedilerek arkeolojik ve doğal sit alanı ilan edilen mağaranın ziyarete açık olduğu dönemde, devamlı surette tahribata uğradığı, vatandaşların CİMER’e yaptığı başvuralarına aldığı cevaplardan anlaşıldığı üzere, yetkililerin bilgisi dahilindedir.” dedi.

"DEVLETİN DEĞERLERİ KORUMA GÖREVİ VARDIR"

Tahribatın engellenmesi için görevlendirilen bekçinin de çözüm olmadığına değinen Girgin, “CİMER'in vatandaşlara verdiği cevaplarda, söz konusu tahribatın önüne geçilmesi için bir bekçi görevlendirildiği, ancak alan ilçe merkezine uzak bir mesafede olduğu için buranın bekçiyle korunması için bekçinin burada tutulması sağlanamadığı için mağara etrafı tel çitle çevrilerek ziyarete kapatıldığı, mağaradaki tahribatın ancak mağaranın devamlı surette denetim altında tutularak önlenebileceği, konunun Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletildiği belirtilmiştir. Mağaranın güvenliğinin sağlanması için Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü ve diğer kurumlarla yapılan görüşmelerde mağaranın demir kapılarla kapatılarak ziyaretçi girişinin engellenmesi yönünde görüş verilmiş olup tahribatın engellenmesi için başka çözüm yolu bulunamadığından mağara etrafının tel çitle çevrilerek Nimara mağarasının ziyarete kapatıldığı ifade edilmektedir” dedi.

"YA SAHİP ÇIKIN YA KAPATIN"

Daha önce yerel ve ulusal basında bu sorunun gündeme geldiğini vurgulayan Girgin, “Nimara Mağarası, turizm politikamızın acziyetinin önemli bir göstergesidir. Bu turizm politikası, devletin tarihsel turistik değerleri koruma görevini yok saymaktadır. Nasıl olur da Nimara Mağarası gibi tarihsel, kültürel ve turistik bir değer, korunamadığı gerekçesiyle kapalı tutulur? Buna akıl sır erdirmek mümkün değil!” dedi. Daha önce "ya sahip çıkın, ya kapatın" şeklinde haberlerden sonra şaka gibi mağaranın kapatıldığını söyleyen Girgin "Nimara mağarası muğla kültür turizmine tekrar kazandırılmalıdır" dedi.