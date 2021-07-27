CHP'li Girgin açıkladı: Dünyaca ünlü Muğla plajlarında MUÇEV'e bir kıyak daha!

27 Temmuz 2021 Salı, 15:20

Muğla plajlarında yaptığı özelleştirmeler ile sahilleri keyfi uygulamalarla baş başa bırakan MUÇEV, Muğla kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Muğla’da 14 plaj, iskele, koy ve tesisin işletme ve ihale hakkını alan MUÇEV Limited Şirketinin, sahilleri ihale ile özelleştirmesi tepkilere neden oluyor. Bu konuda TBMM’ye soru önergesi veren Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, MUÇEV’in kamu yararı sağlanması gereken kıyılarda keyfi uygulamar yaptığını ve denetlemediğini söyleyerek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması için sorular yöenltti.

“MUÇEV, İKTİDARI ARKASINA ALMIŞ BİR SERMAYE ŞİRKETİ GÖRÜNÜMÜNDE”

Girgin, daha önce vermiş olduğu önergeye Bakanlık tarafından verilen cevapta MUÇEV’in “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Korum Vakfı (TUÇEV) ve Muğla’ya Hizmet Vakfı’nın iştiraki” olduğunu söylediklerini belirtti. Girgin, bu şekilde MUÇEV’in Limited şirket olduğunu söylerken, sermaye kazancı sağlayan bir şirketin dayandığı hukuki çerçevenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Muğla Valiliği olduğunu söyledi. Girgin, “”MUÇEV Limited Şirketi’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, kamu bürokratları yönetici olarak görev yapmaktadır. MUÇEV’in hukuki görünümü, kamu gücünü arkasına almış bir sermaye şirketi görüntüsü vermektedir.

SAYIŞTAY BULGULARI VE YARGI KARARLARINA RAĞMEN KIYILAR MUÇEV’E DEVREDİLDİ

Girgin, “Muğla’da 14 plaj, iskele, koy ve tesisin işletme ve ihale hakkını MUÇEV Limited Şirketi aldı. Kıyı alanlarının MUÇEV’e devredilemeyeceğine dair kesinleşmiş yargı kararları ve Sayıştay bulguları bulunmasına rağmen bu alanlar Bakanlıkça yerel yönetimlerin elinden alınmıştır. Kıyılarda kamu yararının sağlanması için esas olan kıyı şeritlerinin yerel yönetimlere tahsis edilmesidir. Bu kıyısal alanların tüm hizmetleri belediyeler eliyle yapılmaktadır. Buna rağmen bölgelerden elde edilen tüm gelirler MUÇEV’e gitmektedir. MUÇEV Limited Şirketi’nin bir özel hukuk tüzel kişisi olmasına rağmen, kamu hizmeti olması gereken alanlarda faaliyet yapması ve bu faaliyetlere yönelik tatmin edici ve kapsamlı bir denetlem sürecinin işlememesi kamuoyunda ciddi rahatsızlık yaratmaktadır. Ortak varlığımız olan kıyılarımızın işgal ve talan edilmesine karşı her platformda mücadele edeceğiz” dedi. Girgin’in Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırması için TBMM’ye verdiği soru önergesi soruları şu şekilde.

1- Söz konusu alanların, MUÇEV Limited Şirketi’ne, hangi kanun maddesine göre ücretsiz devri veya tahsisi sağlanmıştır?

2- MUÇEV Limited Şirketi, kamusal varlığımız kıyılarımızı, kamunun gücüyle ancak Sayıştay denetimine tabi olmadan yönetmek için mi kurulmuştur?

3- MUÇEV Limited Şirketi’nde yönetim ve denetleme kuruularında kimler yer almaktadır?

4- Kamu görevlilerinin MUÇEV Limited Şirketi Yönetim Kurulu’nda yönetim kurulu üyesi olarak görev almaları yasal mıdır? Bu durum 658 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan ticaret yasağına aykırı değil midir? 5-Bu kişilere herhangi bir ücret, huzur hakkı vs. ödenmekte midir? Ödeniyorsa bu ikinci görev ve ücret yasağına girmekte midir?