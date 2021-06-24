CHP'li Girgin'den Soylu'ya: "Son 1 ayda 15 polisin intihar ettiği doğru mudur?"
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin "Son 1 ayda 15 polisin intihar ettiği doğru mudur?" sorusunu yönelterek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soru önergesi verdi.
Süleyman Girgin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Son 1 ayda 15 polisin intihar ettiği doğru mudur? Bu intiharların önlenmesine yönelik Bakanlığınız tarafından bir mekanizma kurulmuş mudur?” diye sorarak, polis intiharlarının önlenmesinin iktidarın sorumluluğunda olduğunu vurguladı.
"İNTİHARLARIN ÜZERİNE GİTMEK İKTİDARIN SORUMLULUĞUDUR"
Girgin açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Emniyet-Sen bazı açıklamalar yaptı. Son 1 ayda 15 polisin, 2021 yılında şimdiye kadar toplam 40 polisin intihar ettiğini söyledi. Ayrıca polis memurlarının en az 240 saat çalıştığını, 400 saat çalışan polis memurları olduğunu söyledi. Hem intiharların bu noktaya gelmiş olması, hem de bu iş yükü, bu konunun üzerine gitmeyi zorunlu kılıyor. İçişleri Bakanı bu konuda adım atmayacak ise hangi konuda adım atacak?
İntiharın nedenlerini tespit etmek oldukça zordur. Ancak geride bırakılan mektuplar amir baskısının, siyasi baskının, mobbingin intiharlarda rol oynadığını ortaya koymaktadır. Amir baskısına, siyasi baskıya ve mobbinge karşı mekanizmalar oluşturulmalıdır.”
"POLİSLERİN SENDİKALI OLMASININ ÖNÜ AÇILMALIDIR "
“Dünya emek hareketinin tarihi, amir baskısına, siyasi baskıya, mobbinge karşı en etkili yolun, sendikal mücadele olduğunu gösteriyor. Aynı sorunları yaşayan polislerin bu sorunları beraber ifade etmeleri, ortak çözümler üretmeleri neden sorun olsun? Örgütlenmeler birlikte mücadele etme hissini var ederek yalnızlaşma hissinin, çözümsüzlük hissini yok eder. Bu nedenle sendikal özgürlük, özlük haklarının geliştirilmesi kadar, intiharların önlenmesi için de elzemdir.”
"3600 EK GÖSTERGE SÖZÜ UNUTULDU"
“Polislerin taleplerinden biri de 3600 ek göstergedir. İktidar her seçim öncesi, 3600 ek gösterge sözünü verse de bugüne kadar bunu hayata geçirmedi. Hayat pahalılığının bu kadar arttığı bir dönemde 3600 ek göstergenin verilmesi polisleri bir nebze rahatlatacaktır. İktidara sözünü tutmalı, aksi halde ilk sandık sonrasında iktidara gelecek olan Partimiz 3600 ek göstergeyi verecektir.”
"SON 1 AYDA 15 POLİSİN İNTİHAR ETTİĞİ DOĞRU MUDUR?"
Girgin, Bakan Soylu’nun cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:
Bu bağlamda;
1) 2002 yılından bu güne kadar kaç polis intihar etmiştir?
2) Bu intiharların yıllara göre dağılımı nasıldır?
3) Bu intiharların kaçı görev başındayken gerçekleşmiştir?
4) Son 1 Ayda 15 polisin intihar ettiği doğru mudur?
5) Bu intiharların önlenmesine yönelik Bakanlığınız tarafından bir mekanizma kurulmuş mudur?
6) Bu intiharların gerçekleşmesinde yoğun mesai, adaletsiz çalışma ortamı, baskı ve mobbingin payı nedir?
7) Bakanlığınız tarafından polis memurları üzerindeki baskı ve mobbingin tespitine ve engellenmesine yönelik bir çalışma yürütülmekte midir?
8) Polislerin çalışma saatlerinin bir ayda 400 saati bulduğu doğru mudur?
9) Polislere 3600 ek gösterge verilmesi konusunda bir çalışma yürütmekte misiniz?
10) Polislerin sendikal örgütlüğünün önündeki yasal ve fiili engelleri neden kaldırmıyorsunuz?
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