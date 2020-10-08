CHP'li Gök, Medeni Kanun ve laikliği hedef alan Ali Edizer'in yeni görev yerini açıkladı
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Medeni Kanun ile laikliği hedef alan ve çok eşli evliliği savunan Ali Edizer'in yeni bir kuruma atandığını açıkladı.
Medeni Kanun ile laikliği hedef alan ve çok eşliliği savunan SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırması Hastanesi eski Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in kamuoyunda oluşan büyük tepkinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından görevden alındığı belirtilmişti.
YENİ HASTANEYE ATANMIŞ
GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin başhekim yardımcılığı görevini yürütürken, erkeklere “boşanmak yerine ikinci eş alın” çağrısı yapan Edizer hakkında Ankara Tabip Odası da soruşturma başlatmıştı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ise katıldığı bir programda, Edizer’in Güdül Devlet Hastanesi’nde görevlendirildiğini belirterek, “FETÖ yapılanmasından farksız yapılanmalar değiller bunlar. Sağlık Bakanlığı’nın bugün Menzil tarikatının etkisinde olduğunu herkes biliyor. Böyle birini kimin GATA Başhekim Yardımcısı yaptığını öğrenmek istiyorum. Güdül Devlet Hastanesi’ne vermişler kendisini” dedi.
"TABİPLİK GÖREVİNDEN EL ÇEKTİRİLDİ"
AA'nın geçtiği haberine göre; Ali Edizer'in kadrosu, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle, Güdül Devlet Hastanesine gönderildi. Edizer'in, Bakan Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de el çektirildi.
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