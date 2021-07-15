CHP'li Gürer: Mezun çok, yeterli atama yok!

15 Temmuz 2021 Perşembe, 10:58

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 140 binden fazla mezun olmasına rağmen, atama sayısı oldukça düşük seviyede kalan tıbbı sekreterlerin, istihdam taleplerini, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer’in önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlıklarına bağlı birimlerde 15 bin 770 tıbbı sekreterin görev yaptığını, geçen yıl 169 sağlık teknisyeni ve 2 bin 266 da sağlık teknikeri atamasının yapıldığını bildirdi.

Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

“Yüksekokul mezunu Tıbbi Sekreterler yaklaşık 140 bin mezunuyla Sağlık Bakanlığına atanmayı beklemektedir. Bakanlığın yeterli kadro açmaması nedeniyle mağduriyet yaşayan Tıbbi Sekreterler için 2021 yılında yeni alım yapılacak mıdır? YÖK ve Sağlık Bakanlığının ortak çalışma yürütüp mezun yığılmasını önlemek amacıyla: Açık öğretim, Uzaktan ve Örgün öğretimlerdeki öğrenci sayılarında arz-talep dengesi sağlanması için bir çalışma yapılmakta mıdır? Sertifika ve Referansla alınan personel sayısı kaçtır? Tıbbi Sekreterler olarak kaç kişi görev yapmaktadır? Kaç boş kadro bulunmaktadır? Atama bekleyen Tıbbi Sekreterlere gerekli istihdam sağlanacak mıdır?”

BAKAN KOCA YANIT VERDİ

Gürer’in önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Koca, Bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlara sertifika ve referansla personel alımının söz konusu olmadığını belirtti.

Bakan Koca, kurum ve kuruluşlarında 15 bin 770 tıbbı sekreterin görev yaptığına işaret ederek, “Açıktan ilk defa personel istihdamı, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Bakanlığımıza ihdas edilen kadro ve/veya pozisyon ile açıktan atama izin sayısına göre ihtiyacın en üst düzeyde olduğu unvan ve branşlardan başlamak üzere optimum faydayı sağlayacak şekilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen nitelik kodları dikkate alınarak yapılabilmektedir” dedi.

Bakan Koca, "2020 yılı içerisinde Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) unvanında 169 ve Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) unvanında 2.266 personelin istihdamı yapılmıştır” açıklamasında bulundu.

Ömer Fethi Gürer ise yüksek okul mezunu tıbbı sekreterlerin sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çekerek, “Her yıl binlerce mezun veren bu bölümde atama sayıları çok düşük seviyede kaldığı için yıllar itibariyle ciddi bir yığılma olduğu gözlenmektedir. Bu konudaki sorunun çözümü için ciddi bir düzenleme yapılması şarttır” şeklinde konuştu.