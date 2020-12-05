CHP'li Gürer: 'Okulların yarısında yok'
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'in kendisinin verdiğ isoru önergesine yanıtta 81 ildeki Z- Kütüphane sayısının 1886, okullardaki kütüphane sayısının ise 26 bin 173 olduğunu bildiğini söyledi. Gürer, her 20 okula internet hizmeti ve dijital kitap içerikleri olan bir Zütüphane, her 2 okula da bir kütüphane düştüğünü belirterek, kütüphane sayılarının olması gerekenin çok altında kaldığını ifade etti.
CHP'li Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, öncelikle devlet okullardaki materyallerin, gelişen teknolojiye uygun olup olmadığını, eğitim materyali eksiği olan kaç okul bulunduğunu, bakanlıktan kaç öğrencinin yardımcı eğitim materyali desteği aldığını sordu. Gürer, tiyatro salonu, spor salonu, spor dalı sahası, kütüphane, laboratuvar, ilk yardım odası, bilgi ve teknoloji sınıfı olan okul sayısı kaç olduğu bilgisinin de verilmesini istedi.
BAKAN YANIT VERDİ
Gürer’in önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise öğrencileri, ders kitaplarının yanında gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitim çalışmalarında akademik olarak destekleyecek şekilde basılı materyal, elektronik ortamda yayınlanacak materyal ve dijital içerik çalışmalarının Covid-19 salgını süreci de dikkate alınarak artırıldığını belirtti.
Bakan Selçuk, özellikle kırsal bölgelerde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullardaki öğretmen ve öğrenciler için farklı alanlarda 17 adet çalışma kitabının, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanıp, 2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere okullara gönderildiğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “2014 yılında başlayan Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Projesi kapsamında açılan Z- kütüphane sayısı, Ekim 2020 tarihi itibarıyla 81 ilde toplam bin 886’ya ulaşmıştır. Bunların bin 714'ünün kurulum ve donatımı Bakanlığımız genel bütçe ödeneğinden karşılanmış olup 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonu verilerine göre, sınıf kitaplıkları hariç toplam 26 bin 173 okulun kütüphanesi bulunmaktadır” dedi.
OKULLARIN YARISINDA KÜTÜPHANE YOK
Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 55 bine yakın okulun bulunduğuna, Türkiye’deki okullarını sayısının özel okullarla birlikte 70 bine ulaştığına dikkat çekerek, “Kütüphane konusunda okulların ciddi eksikleri bulunuyor. Ülkemizde her 2 okula bir kütüphane düşüyor. Bu, okulların yarısında kütüphane olmadığı anlamına geliyor” değerlendirmesini yaptı.
Gürer, internet hizmeti ve dijital kitap içerikleri de olan Z- Kütüphanelerin sayısının da olması gerektiğinin çok altında kaldığını sözlerine ekledi.
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