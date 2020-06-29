CHP'li Gürer: 'Ormanlar iktidar eliyle yok ediliyor'

29 Haziran 2020 Pazartesi, 14:03

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, orman alanlarının durumunu Meclis Araştırma Önergesiyle, TBMM’nin araştırmasını istedi.

Ülkemizdeki orman varlığının tehdit altında olduğunu belirten Gürer, enerji ve madencilik çalışmaları yüzünden orman varlıklarımızın sürekli azaldığını, 3 katına çıkarılan odun üretimi nedeniyle de mevcut orman kapasitesinin odun üretim miktarının altında kaldığını ifade etti.

Hazırladığı Meclis Araştırma Önergesini TBMM Başkanlığına sunan Gürer, orman varlıklarının azalmasına, orman alanlarının rantsal alanlara dönüştürülmesine neden olan olumsuzlukların belirlenmesi ve çözüm yollarının bulunması için acilen çalışma başlatılması gerektiğini belirtti.

GÜRER’DEN MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde, ülkemizin orman alanları ve ağaç varlıklarının azalmasındaki tehlikeye dikkat çekti.

ORMAN ALANLARI İKTİDAR ELİYLE YOK EDİLİYOR

Orman alanlarının iktidar eliyle yok edildiğini; madencilik ve enerji sektörü başta olmak üzere, inşaat ve diğer sektörlerin orman varlıklarımızı adeta delik deşik ettiğini anlatan Gürer, bu soruna dur denilmemesi halinde Türkiye’nin orman varlıklarının birkaç yıl sonra mevcudun yarısı kadar bile kalmayacağına dikkat çekti.

KAZDAĞLARINDAKİ AĞAÇ KATLİAMINA KİM DUR DİYECEK

Ülkemizin tüm orman alanlarının madencilik sektörüne peşkeş çekildiğine işaret eden CHP Milletvekili Gürer, “Geleceğe Nefes Kampanyası” kapsamında dikildiği iddia edilen 11 milyon fidanın tamamı tutsa bile en az 10 yılda 350 bin ağacın kesildiği Kaz Dağları’nda duran oksijen üretiminin ürettiği oksijeni üretemeyeceğine vurgu yaptı. Gürer, bu sorunun 2004 yılında çıkarılan Maden Kanunu ile başladığını ve bu kanunla her türlü orman alanının her türlü maden işletmesine açıldığını hatırlattı.

Türkiye’de orman alanlarından odun üretiminin 2003 yılından bu yana 3 kat arttığını, 13 milyon metreküp olan odun üretiminin 31 milyon metreküpe çıkarıldığını belirten Gürer, ülkemizin orman kapasitesinin, bu üretim miktarını karşılayabilecek kapasitede olmadığına vurgu yaptı.

RANTIN YÜKSEK OLDUĞU İLLERDE ORMAN ALANLARI AZALIYOR

Sanayileşen ve rantın yüksek olduğu illerde orman varlıklarının sürekli azalıyor olmasının da araştırılmaya değer bir sorun olduğunu ifade eden CHP Milletvekili Gürer, Marmara Bölgesi’nde 3 il dışındaki kentlerde orman alanlarının son 15 yılda büyük ölçüde azaldığını belirtti.

Enerji ve maden tesislerinin ormanları talan ettiğini ancak kayıtlarda bu alanların halen orman alanı olarak görüldüğünü vurgulayan CHP Milletvekili Gürer, “Otel, maden tesisi ve enerji santrali kurulan toplam alanın 673 bin ha olduğu görülüyor. Buralar halen orman alanı olarak görülmesine rağmen ortada orman alanı diye bir şey kalmamış” dedi.

11 MİLYON FİDAN KAMPANYASI BİLİMSEL VERİLERE DAYANMIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan “Geleceğe Nefes Kampanyası” kapsamında 11. Ayın 11’inde, saat 11’de, 11 milyon fidan dikildiği yönündeki iddiaların da bilimsel olarak gerçekleri yansıtmadığını anlatan Gürer, 11 ay olan Kasım ayının ülkemizin coğrafi şartları bakımından ağaçlandırma çalışmaları için her bölgede uygun bir ay olmadığının, konunun uzmanları tarafından dile getirildiğini hatırlattı.

11 MİLYON FİDAN NE OLDU?

Ülkemizin coğrafi şartları ve iklimsel farklılıkları nedeniyle aynı anda ülkemizin her yerinde eşit şartlarda fidan dikiminin yapılamayacağını kaydeden Gürer “Batı ve Güney bölgelerimizin alçak kısımlarında Şubat ayı başında başlayan fidan dikimi Doğu Böğlerimizde Mart ayı sonuna kadar sarkar. Kasım ayında Doğu Anadolu’da eksi 8-10 derece donda fidan dikilemez. İç Anadolu’da sonbaharda damla yağmur düşmemiş kupkuru toprağa fidan dikemezsiniz. Ancak yağış olursa, toprakta bir rutubet olursa ağaçlandırma çalışması yapılabilir. Sembolik 50-100 fidan dikerseniz bunu sulayabilirsiniz ama 11 milyon fidanı sulayamazsınız. Bu fiilen ve ekonomik açıdan mümkün değildir” diye konuştu.

Fidan dikiminin Anadolu’da genellikle mart aylarında yapıldığını ve bunun uzmanlık gerektiren bir iş olduğunu ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde 3 saat içinde 11 milyon fidanı dikecek uzman kadro var mı?” dedi. Gürer, Uzman olmayan kişiler tarafından dikilen 11 milyon fidanın ne kadarı tutmuştur. Aynı yerde birden fazla dikim yapılmış mıdır? Mevcut durumun Meclis Araştırması ile ele alınması gerektiğini belirtti.

SORUNLAR BELİRLENİP ÇÖZÜM YOLLARI BULUNMALI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde orman alanları ranta kurban edilirken, iktidarın göstermelik kampanyalarla orman varlığı artmış gibi bir algı yaratmaya çalışmasının, var olan sorunu çözemeyeceğini belirterek, bu konuda hazırladıkları Meclis Araştırma Önergesiyle, sorunların tespit edilerek çözüm yollarının bulunması için çalışma başlatılmasının amaçlandığını da sözlerine ekledi.