CHP'li Gürer'den fatura isyanı

13 Kasım 2020 Cuma, 10:45

Farklı kalemlerle faturalara yansıyan yüksek enerji bedellerinin ciddi mağduriyet yarattığını anlatan Gürer, özelleştirmeyle önemli gelir elde eden şirketler kadar yurttaşşın da lehine düzenlemeler yapılmasını istedi.

Gürer, Türkiye Kömür İşletmesi’nin ürettiği ve çoğunluğu elde kalan kişisel bakım ve kozmetik ürünleri ile Eti Maden’in ürettiği deterjanların son durumuyla ilgili de Bakan Fatih Dönmez’den açıklama istedi.

ENERJİ BAKANINA ZAMLARI GERİ ALIN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2021 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında konuştu.

Toplantıda, ülkemizde enerji alanında yaşanan sorunlar, elektriğe art arda gelen zamlar, faturalara yansıyan farklı bedellerin vatandaşları mağdur ettiğine değinen Gürer, Türkiye Kömür İşletmelerinin ilgi alanı dışında olmasına rağmen ürettiği ve çoğunluğu elde kalan kozmetik ürünlerin akıbetinin da açıklanmasını istedi. Gürer, Eti Maden tarafından üretilen deterjanların pazar payının düşük kalmasının nedenlerini de sordu.

FATURALAR KABARIK GELİYOR, VATANDAŞLAMBA YAKAMIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların yüksek elektrik faturaları nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadığına vurgu yaptı. Kullanmadığı hizmetlerden dolayı beden ödeyen vatandaşların faturalarına yansıyan kayıp-kaçak bedeli, enerji fonu, TRT katkı payı gibi bedellerin kaldırılması gerektiğini ifade ede Gürer, KDV’nin de düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Gürer, enflasyonun üzerinde artış gösteren elektrik fiyatları nedeniyle vatandaşların lambalarını bile yakamaz duruma geldiğine işaret etti.

TÜY DÖKÜCÜ KREMLER ELDE Mİ KALDI?

CHP Milletvekili Gürer, toplantıya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) yan ürün olarak ürettiği kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin akıbeti de sordu. Gürer, “Kömür işletmesiyle kozmetik üretimine yöneldiniz, tüy dökücü krem gibi ürünleri üretmeye başladınız. Ancak 2016'da başlayan bu çalışma sürdürülüyor mu?

Kurumun satış ve tanıtım amaçlı olarak ürettiği çok miktarda kozmetik ürünün bulunduğu, bu ürünlerin yüzde 40'ının kullanım süresinin dolduğu, yüzde 60'ının da üretim süresinin 2019 Nisan ayında dolduğu, Kandıra'da da üretim tesisi stoklarında bulunan ve kozmetik üretimi için bekletilen ham maddelerin gliserin, etil alkol, parafin- raf ömürlerinin bitmekte olduğu Sayıştay raporlarında yer almıştı; durum nedir?

Bu konuda ne kadar zarar edildi? Proje ne aşamadadır? Ne kadar ürün elde edilmiştir; ne kadarı satılmıştır, ne kadarı bozulmuştur? Kar-zarar değerlendirmesi nedir? Bu işin aslını bir anlatırsanız memnun oluruz” dedi.

ETİ MADEN’İN ÜRETTİĞİ DETERJANLAR HANGİ AŞAMADA?

Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Eti Maden’in ürettiği deterjanlarda ilgili belirsizliğin de açıklanmasını istedi. Gürer, “ Eti Madenin ilk ürettiği deterjan ürünü toplatılmıştı. Aslında Eti Madenin doğru değerlendirilmesi çok önemli. İkinci kez pazara çıkıldı, hâlihazırda yapılan yatırıma göre hedeflenen noktaya erişildi mi? Çünkü son dönemlerde gidiyorum, Bormatik’i bulmak zor.

Bor çok yönlü işlenerek mamul ürüne dönüştürülmeli ve ülkemiz bu konuda gelir elde edecek yatırımlara yönelmeli. Çalışmalar doğru ama AR-GE çalışmaları sonucunda yapılan ve piyasaya verilen bu ürünler neden istenilen sonucu vermiyor? Neden bu konuda pazar istenildiği biçimde dönüştürülmüyor?” diye sordu.