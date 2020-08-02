CHP'li Gürer'den fidan açıklaması: Rekor kıracağız dediler, şov yaptılar, hepsi kurudu

02 Ağustos 2020 Pazar, 13:11

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2019 yılında İzmir’de meydana gelen orman yangını sonrası “11’inci ayın 11’inde, saat 11’de, 11 milyon fidan dikilecek” çağrısıyla gerçekleşen 11 milyon fidan etkinliğinde dikilen fidanların kuruduğunu ifade etti. Gürer, konunun araştırılması için Meclis’e önerge verirken, “Adeta bir şova dönüştürülen ve yaklaşık 200 milyon TL masraf edilen bu kampanyanın ülkemize ve topluma ne kazandırdığının belirlenmesi için geniş çaplı bir analiz yapılması gerek” dedi.



REKORA DÖNÜŞTÜRDÜLER

CHP’li Gürer, kampanya günü 11 milyon adet fidanın dikimi için devlet kurumlarının seferber edildiğini ancak ülke çapındaki fidanlar kuruduğu için yeniden dikim yapıldığını kaydederek, “Fidan tutturma başarısı sağlanamamıştır. ‘1 saat içinde en fazla fidan dikme’ rekoruna dönüştürülen kampanyanın ülkemize ve topluma ne kazandırdığının ortaya konulması iyi bir analiz ile mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP’li Gürer 1 saat içinde 11 milyon fidan dikiminin mümkün olmayacağı anlaşılınca Endonezya’nın 232 bin 647 adetlik rekorunu kırmak için Çorum’da 303 bin 150 fidan dikildiğini ifade ederek, şunları ekledi:

“Fidan dikim işini teknik olarak yarışma usulü ile yapmanız olanaksızdır. Yörenin iklim ve toprak koşullarına göre bilgi beceri ve özenle yapılması gereken bir iştir. Usulüne ve tekniğine uygun olarak yapılmaması halinde başarısız olunur yapılan masraf verilen emeğin karşılığını alamazsınız. Fidan dikim sezonu özellikle yağış rejimi düzensiz ve coğrafi koşulları bakımından çok farklılık gösteren ülkemizde kesin bir tarihle başlatılamaz. Yıldan yıla farklılık gösterebilir, ancak Kasım ayının başları dikim sezonu için birçok yörede teknik olarak erken bir tarihtir.”