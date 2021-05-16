CHP'li Gürsel Erol, şehit babasını Kılıçdaroğlu ile görüştürdü

16 Mayıs 2021 Pazar, 10:53

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2004 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Serkan Adıgüzel'in ailesini ziyaret etti. Ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Serkan Adıgüzel’in babası Hasan Adıgüzel ile telefon ile görüşerek bayramını kutladı.

2004 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ilçesin de teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Er Serkan Adıgüzel şehit düşmüştü.