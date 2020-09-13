CHP'li Gürsel Erol'dan AKP'li Zülfü Demirbağ'ın vatandaşa hakaretine tepki
CHP'li Gürsel Erol, AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın Elazığlılara hakaret ettiği açıklamasına 'Zülfü Bey’i muhatap almak istemezdim ama...' diye başlayan bir tweetle tepki gösterdi.
AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığlıların deprem ve koronavirüs salgınında yaşadıkları sorunları dile getirmek için Twitter'da açılan ‘SahipsizElazığ’ kampanyasına karşı tepki çeken ifadeler kullandı.
Demirbağ’ın ”Gitsin kan tahlilini yapsınlar. Covid-19 değil ihanet-19 virüsü var bunların kanında” sözlerine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol sert bir yanıt verdi.
Gürsel Erol'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Zülfü Bey’i muhatap almak istemezdim ama Elazığlılar adına cevap vermem lazım.
Bak Zülfü Bey, Elazığlılar’ın kanında Atatürkçülük, milliyetçilik, devletçilik ve gönül adamlığı vardır.
Önemli olan milletvekili olmak değil; Elazığ’a layık adam gibi adam olmaktır!#SahipsizElazığ"
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