CHP'li Gürsel Erol'dan AKP'li Zülfü Demirbağ'ın vatandaşa hakaretine tepki

13 Eylül 2020 Pazar, 09:38

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığlıların deprem ve koronavirüs salgınında yaşadıkları sorunları dile getirmek için Twitter'da açılan ‘SahipsizElazığ’ kampanyasına karşı tepki çeken ifadeler kullandı.

Demirbağ’ın ”Gitsin kan tahlilini yapsınlar. Covid-19 değil ihanet-19 virüsü var bunların kanında” sözlerine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol sert bir yanıt verdi.

Gürsel Erol'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Zülfü Bey’i muhatap almak istemezdim ama Elazığlılar adına cevap vermem lazım.

Bak Zülfü Bey, Elazığlılar’ın kanında Atatürkçülük, milliyetçilik, devletçilik ve gönül adamlığı vardır.

Önemli olan milletvekili olmak değil; Elazığ’a layık adam gibi adam olmaktır!#SahipsizElazığ"