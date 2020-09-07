CHP'li Güzelmansur'dan Bakananlığa 'KETEM' sorusu

07 Eylül 2020 Pazartesi, 14:30

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur Hatay’da kanser vakalarının artmasının sebebini ve alınan tedbirleri verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Kanserin ülkemizde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada olduğunu vurgulayan Güzelmansurşunları söyledi:

“Hava kirliliği, genetiği değiştirilmiş gıdalar, hormonlu sebze ve meyveler, hazır gıdalardaki katkı maddeleri, gelişen teknolojiyle birlikte radyasyonun yayılması, stresli yaşam gibi nedenlerle kanser, ülkemizde, ölüm nedenleri arasında ikinci sıraya yükseltmiştir.” Hatay’da artan kanser vakalarına dikkat çeken Güzelmansur önergesinde “Seçim bölgem Hatay’da da kanser teşhisi konmuş kişi sayısı ve kanser nedeniyle hayatını kaybeden Hataylı sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu artış Hatay’da kanseri bir toplum sağlığı problemi haline getirmiştir” ifadelerine yer verdi.

DEFNE, SAMANDAĞ, ARSUZ’DA KETEM YOK

Kanser hastalığıyla mücadelede başarı oranını artırmada, erken tanının önemini anımsatan Güzelmansur “Bu anlamda Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) çok önemlidir” dedi.

Sağlık Bakanı’na "illerde KETEM kurulurken hangi kriterler kullanılmaktadır" diye soran Güzelmansur ayrıca “Nüfusu 1 milyon 600 bini aşan, ayrıca 500 bin Suriyeli’ye de 9 yıldır ev sahipliği yapan Hatay’da neden sadece 3 KETEM vardır? Defne, Samandağ, Arsuz gibi nüfusu oldukça yoğun ilçelerimizde KETEM olmamasının nedeni nedir” sorularına da yanıt istedi.

Güzelmansur’un Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanmasını istediği diğer sorular şunlar:

- Hatay’da son 5 yılda, kanser teşhisi konulan hasta sayısı yıllar bazında kaçtır? Bunun kanser türlerine göre dağılımı nedir?

- Hatay’da son 5 yılda, kanser nedeniyle hayatını kaybeden kaç vatandaşımız vardır?

- Kanser nedeniyle ölüm vakalarının kanser türlerine göre dağılımı nedir?

- Şu anda Hatay’da kanser tedavisi gören kaç hasta vardır?