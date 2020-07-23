CHP'li Haluk Pekşen'den dizi senaristlerine 'kadına yönelik şiddet' tepkisi!

23 Temmuz 2020 Perşembe, 17:44

"Sen Anlat Karadeniz" isimli dizinin, birinci bölümünden bir sahne

CHP Trabzon Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen, televizyon dizilerinde yer alan şiddet sahnelerini eleştirdiği bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda senaryo yazarlarını ve bu senaryolarda rol alan oyuncuları eleştiren Pekşen şunları söyledi:

"Türkiye de şiddet ve en önemlisi kadına karşı şiddet başta olmak üzere büyük bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Reyting uğruna vahşet senaryosu yazan ilkel kafalar ve o senaryolarda arz-ı endam eden sözde sanatçıların hiç mi sorumluluğu yok? Silah ve şiddet varsa izlemeyin.

Sözde: Tüketiciler yasaların korumasındadır. Peki yasaların işletilmesini kim denetliyor? Elbette en başında iktidar sonra bürokrasi ve en son yargı. Yasalar kimin umurunda? Bir yere abone olmak on dakika. Abonelikten kurtulmak bazan yıllar sürebiliyor. Hukuk çürüdü hukuk."

"Çukur" dizisinden bir sahne

PINAR GÜLTEKİN PAYLAŞIMI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesi ile ilgili de paylaşım yapan Pekşen, televizyon dizilerinin bu vahşette pay sahibi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Pınar Gültekin acımasızca ve vicdansızca bir cinayet kurbanı. Televizyon dizilerinde topluma vahşet aşılayanlar bu vicdansızlıkta en büyük pay sahibidir. Pınar Gültekin daha henüz 27 yaşında. Suç cezasız kalırsa suçlular aklanmaz..!"

Pınar Gültekin acımasızca ve vicdansızca bir cinayet kurbanı.Televizyon dizilerinde topluma vahşet aşılayanlar bu vicdansızlıkta en büyük pay sahibidir.Pınar Gültekin daha henüz 27 https://t.co/z77QHTMvwEç cezasız kalırsa suçlular aklanmaz..! pic.twitter.com/YX1Nr5TBsv — Haluk Pekşen (@halukpeksen) July 21, 2020

İYİ PARTİ'Lİ AĞIRALİOĞLU'NDAN DA DİZİ VURGUSU

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında kadın cinayetlerine ilişkin konuştu.

Kadın cinayetlerini önlemek için atılacak adımlarda siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının yanında olacaklarını aktaran Ağıralioğlu, "Oluşan şiddet eğilimlerinin bütün enstrümanları ile bir eğitim meselesi olduğunu kabul etmek, meselelerini kavga etmeden çözmeyi bu millete öğretmesi gerekmektedir. Bu hususta, aileyi, toplumu, eğitimi, mahalleyi, dizi ve filmleri, sosyal medyayı da kapsayan çok yönlü bir sorumluluk ve çalışma alanı elzemdir. Bu hayati ve acil gündeme ilişkin siyaset mekanizmasının ve sivil toplumun atacağı her müspet adımın destekçisi olacağımızı beyan ve taahhüt ediyoruz" diye konuştu.