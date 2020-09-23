CHP’li heyet, Şentop’la görüştü: Berberoğlu için formül aranıyor

23 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

CHP heyetinin TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptığı görüşmede ilk kez yaşanan bu durumla ilgili belirlenecek usul için, AYM’nin gerekçeli kararının beklenmesi görüşü öne çıktı. Berberoğlu’nun vekilliğinin düşmesine neden olan işlemin iptali için de TBMM Genel Kurulu’nda AYM’nin gerekçeli kararının okunması formülü değerlendiriliyor. Görüşmenin ardından açıklama yapan CHP’li Altay “Kararın telafisi konusunda Türkiye’de bir ilki yaşayacağız. Bunlardan en makul olanı TBMM Başkanı’nın Berberoğlu’nu göreve davet etmesi yoludur” dedi.