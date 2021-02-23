CHP'li Honaz İlçe Belediye Başkanı Yüksel Kepenek: “Ahlaksızsınız, acizsiniz, zavallısınız”

23 Şubat 2021 Salı, 16:55

Denizli’nin CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’in makam odasındaki iç hat telefonuna 'böcek' diye tabir edilen dinleme cihazı yerleştirildiği ortaya çıktı.

Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, sosyal medya hesabından cihazın fotoğraflarını paylaşıp “Ahlaksızsınız, acizsiniz, zavallısınız” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kepenek “Bunu yapan zavallılara sesleniyorum. Ben sesimi tüm Honaz’a ve Türkiye’ye duyurdum. Sizin dinlemenizden ayrıca gurur duydum. Umarım iyi bir şeyler öğrenmişsinizdir. Çünkü buna ihtiyacınız var. Bunlar FETÖ’den öğrendiğiniz yöntemler. Bu bize değer katar” dedi.



