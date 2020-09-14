CHP'li İbrahim Kaboğlu: Süleyman Soylu görev suçu işliyor

14 Eylül 2020 Pazartesi, 23:43

Kaboğlu, Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ya yönelik açıklamasını değerlendirirken, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Anayasa Mahkemesi'ni ve Başkanı'nı hedef alan sözleri, Anayasa madde 153/son, 138/son, 81, 11 ve 17'nin açıkça ihlali olup, görev suçu niteliği taşıdığından, hakkında Anayasa madde 106/5 gereği Meclis soruşturması açılmalıdır" dedi.

Ayrıca Kaboğlu, 'şehirlerarası karayollarındaki gösteri yürüyüşleri düzenlenemez' şeklindeki yasağın, Anayasa'ya ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne aykırılık nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini anımsattı.

NE OLMUŞTU?

'Şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez' hükmünü, Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kararı eleştirirken, Anayasa Mahkeme Başkanı Zühtü Aslan'a, "Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" diyerek tepki göstermişti.